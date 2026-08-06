В Славянске воду будут подвозить автоцистернами: обнародовали графики, - ГВА. ФОТО

В Славянске из-за нестабильного водоснабжения жителям будут доставлять воду автоцистернами. В громаде уже обнародовали графики их движения, однако предупредили, что они могут меняться в зависимости от обстановки с безопасностью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Славянская городская военная администрация.

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В ГВА отметили, что ознакомиться с графиком подвоза воды можно на официальных информационных ресурсах громады. Узнать, когда автоцистерна прибудет на конкретную улицу, жители также могут у диспетчера КП "Словміськводоканал" по телефону (050) 471-40-72.

В то же время власти подчеркивают, что из-за ситуации с безопасностью графики могут оперативно корректироваться. В случае изменений актуальную информацию обещают публиковать на официальных страницах Славянской городской военной администрации.

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