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Новини Фото Обстріли Запорізької області Атака на рятувальників
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Двоє рятувальників постраждали внаслідок повторної атаки РФ на Запоріжжі. ФОТО

Російські війська завдали повторного удару по Запорізькому району Запорізької області, під атаку потрапили рятувальники.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Удар РФ по рятувальниках на Запоріжжі

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Що відомо

"Двоє рятувальників постраждали внаслідок повторної атаки росіян на Запорізький район", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ворог влучив у пожежний автомобіль, коли рятувальники гасили пожежу після попереднього ворожого удару.

Під час атаки пошкоджено господарську споруду на території приватного домоволодіння з подальшим займанням.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські війська FPV-дронами атакували Кушугум та Новосолоне на Запоріжжі, унаслідок чого є загиблі та поранений.

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обстріл (36050) Запорізька область (5130) Запорізький район (770)
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