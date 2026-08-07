Двое спасателей пострадали в результате повторной атаки РФ на Запорожье. ФОТО

Российские войска нанесли повторный удар по Запорожскому району Запорожской области, под атаку попали спасатели.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Двое спасателей пострадали в результате повторной атаки россиян на Запорожский район", — говорится в сообщении.

Как отмечается, враг попал в пожарную машину, когда спасатели тушили пожар после предыдущего вражеского удара.



В ходе атаки было повреждено хозяйственное сооружение на территории частного домовладения, что привело к возгоранию.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские войска с помощью FPV-дронов атаковали Кушугум и Новосолоное в Запорожской области, в результате чего есть погибшие и раненый.