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Новости Фото Обстрелы Запорожской области Атака на спасателей
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Двое спасателей пострадали в результате повторной атаки РФ на Запорожье. ФОТО

Российские войска нанесли повторный удар по Запорожскому району Запорожской области, под атаку попали спасатели.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Удар РФ по спасателям в Запорожской области

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Что известно

"Двое спасателей пострадали в результате повторной атаки россиян на Запорожский район", — говорится в сообщении.

Как отмечается, враг попал в пожарную машину, когда спасатели тушили пожар после предыдущего вражеского удара.

В ходе атаки было повреждено хозяйственное сооружение на территории частного домовладения, что привело к возгоранию.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские войска с помощью FPV-дронов атаковали Кушугум и Новосолоное в Запорожской области, в результате чего есть погибшие и раненый.

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обстрел (34753) Запорожская область (4750) Запорожский район (764)
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