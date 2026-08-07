Двое спасателей пострадали в результате повторной атаки РФ на Запорожье. ФОТО
Российские войска нанесли повторный удар по Запорожскому району Запорожской области, под атаку попали спасатели.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Двое спасателей пострадали в результате повторной атаки россиян на Запорожский район", — говорится в сообщении.
Как отмечается, враг попал в пожарную машину, когда спасатели тушили пожар после предыдущего вражеского удара.
В ходе атаки было повреждено хозяйственное сооружение на территории частного домовладения, что привело к возгоранию.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что российские войска с помощью FPV-дронов атаковали Кушугум и Новосолоное в Запорожской области, в результате чего есть погибшие и раненый.
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