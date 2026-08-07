Российские FPV-дроны атаковали Кушугум и Новосолоное: погибли мужчина и женщина, есть раненый (обновлено)
7 августа российские войска атаковали поселок Кушугум в Запорожской области с помощью FPV-дрона. В результате удара один человек погиб, еще один получил ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
Женщина скончалась от полученных травм
По словам главы области, под удар попали двое местных жителей – 55-летняя женщина и 58-летний мужчина.
Женщина получила тяжелые ранения и впоследствии скончалась. Информация о состоянии раненого мужчины пока не уточняется.
В Новосолоном российский дрон атаковал автомобиль. Погиб 41-летний мужчина.
На месте работают соответствующие службы, которые устанавливают все обстоятельства очередной атаки на гражданское население Запорожской области.
Россия продолжает атаки на гражданских
Российские войска по-прежнему не прекращают применять FPV-дроны для атак на гражданское население.
С начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 16 тысяч атак с использованием FPV-дронов по гражданским лицам, что стало частью системной тактики террора на прифронтовых территориях. Больше всего таких преступлений зафиксировано в Херсонской, Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.
В начале августа мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что FPV-дроны стали одним из главных инструментов террора против города.
В Дружковке Донецкой области 4 августа в результате удара вражеского FPV-дрона погибли двое мужчин, 6 августа российские войска атаковали FPV-дроном автобус, который перевозил работников на поле в поселке Камышаны Херсонской области
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