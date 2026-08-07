Российские FPV-дроны атаковали Кушугум и Новосолоное: погибли мужчина и женщина, есть раненый (обновлено)

7 августа российские войска атаковали поселок Кушугум в Запорожской области с помощью FPV-дрона. В результате удара один человек погиб, еще один получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Женщина скончалась от полученных травм

По словам главы области, под удар попали двое местных жителей – 55-летняя женщина и 58-летний мужчина.

Женщина получила тяжелые ранения и впоследствии скончалась. Информация о состоянии раненого мужчины пока не уточняется.

В Новосолоном российский дрон атаковал автомобиль. Погиб 41-летний мужчина.

На месте работают соответствующие службы, которые устанавливают все обстоятельства очередной атаки на гражданское население Запорожской области.

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Россия продолжает атаки на гражданских

Российские войска по-прежнему не прекращают применять FPV-дроны для атак на гражданское население.

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 16 тысяч атак с использованием FPV-дронов по гражданским лицам, что стало частью системной тактики террора на прифронтовых территориях. Больше всего таких преступлений зафиксировано в Херсонской, Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.

В начале августа мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что FPV-дроны стали одним из главных инструментов террора против города.

В Дружковке Донецкой области 4 августа в результате удара вражеского FPV-дрона погибли двое мужчин, 6 августа российские войска атаковали FPV-дроном автобус, который перевозил работников на поле в поселке Камышаны Херсонской области