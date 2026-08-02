FPV-дроны стали одним из главных инструментов террора против Харькова, - Терехов. ИНФОГРАФИКА
В июле российские войска существенно изменили тактику атак на Харьков, сделав ставку на FPV-дроны. В течение месяца российские войска 109 раз атаковали Харьков. Из них 51 удар был нанесен FPV-дронами: 45 беспилотников взорвались, еще шесть не взорвались.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Таким образом, почти каждая вторая атака на город осуществлялась именно FPV-дронами.
Дроны охотятся на гражданский транспорт
Мэр отметил, что FPV-дроны представляют собой новый уровень угрозы, ведь они могут летать на малой высоте, управляться через оптоволоконную связь и внезапно атаковать движущиеся цели.
По его словам, российские войска целенаправленно атакуют гражданские автомобили, грузовики, хлебовозы, транспорт, доставляющий воду, а также автозаправочные станции и заправочные колонки.
Только в течение одной из недель июля более половины вражеских беспилотников было направлено именно на транспорт и объекты топливной инфраструктуры.
Терехов сообщил, что город совместно с военными и Харьковской областной военной администрацией работает над противодействием таким атакам.
По его словам, универсального решения пока не существует. В частности, антидроновые сетки могут быть эффективны лишь в отдельных случаях и не защищают от реактивных дронов, ракет или управляемых авиабомб.
В то же время в Харькове тестируют собственные технические решения, а коммунальные предприятия изготавливают и устанавливают согласованные с военными защитные конструкции.
За месяц пострадали более 200 человек
Помимо FPV-дронов, в июле российские войска применяли против Харькова управляемые авиабомбы, реактивные и обычные дроны Shahed, "Италмас", "Молния", "Бандероль", а также реактивные системы залпового огня "Торнадо-С".
Удары наносились по жилым кварталам, больницам, учебным заведениям, гражданским предприятиям, административным зданиям, городскому транспорту, дорогам, электросетям, газопроводам, железнодорожной и энергетической инфраструктуре.
По данным мэра, в течение июля в результате российских атак пострадали 217 человек, в том числе 24 ребенка. Погибли восемь человек, в том числе один ребенок.
Две трети месяца — под воздушными тревогами
По словам Терехова, в течение июля в Харькове объявляли воздушную тревогу 278 раз. Ее общая продолжительность составила почти две трети всего месяца.
Несмотря на постоянные обстрелы, город продолжал работать: врачи оказывали помощь раненым, спасатели ликвидировали последствия ударов, коммунальные службы восстанавливали поврежденную инфраструктуру, а общественный транспорт и предприятия не прекращали работу.
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