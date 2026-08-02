FPV-дрони стали одним із головних інструментів терору проти Харкова, - Терехов. ІНФОГРАФІКА

У липні російські війська суттєво змінили тактику атак на Харків, зробивши ставку на FPV-дрони. Упродовж місяця російські війська 109 разів атакували Харків. З них 51 удар був завданий FPV-дронами: 45 безпілотників вибухнули, ще шість не здетонували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Таким чином, майже кожна друга атака на місто здійснювалася саме FPV-дронами.

Дрони полюють на цивільний транспорт

Міський голова зазначив, що FPV-дрони становлять новий рівень загрози, адже можуть летіти на малій висоті, керуватися через оптоволоконний зв'язок і раптово атакувати рухомі цілі.

За його словами, російські війська цілеспрямовано атакують цивільні автомобілі, вантажівки, хлібовози, транспорт, який доставляє воду, а також автозаправні станції та паливні колонки.

Лише протягом одного з тижнів липня понад половина ворожих безпілотників була спрямована саме на транспорт та об'єкти паливної інфраструктури.

Терехов повідомив, що місто спільно з військовими та Харківською обласною військовою адміністрацією працює над протидією таким атакам.

За його словами, універсального рішення наразі не існує. Зокрема, антидронові сітки можуть бути ефективними лише в окремих випадках і не захищають від реактивних дронів, ракет чи керованих авіабомб.

Водночас у Харкові тестують власні технічні рішення, а комунальні підприємства виготовляють і встановлюють погоджені з військовими захисні конструкції.

За місяць постраждали понад 200 людей

Окрім FPV-дронів, у липні російські війська застосовували проти Харкова керовані авіабомби, реактивні та звичайні дрони Shahed, "Італмас", "Молнія", "Бандероль", а також реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С".

Удари припадали по житлових кварталах, лікарнях, навчальних закладах, цивільних підприємствах, адміністративних будівлях, міському транспорту, дорогах, електромережах, газопроводах, залізничній та енергетичній інфраструктурі.

За даними міського голови, протягом липня внаслідок російських атак постраждали 217 людей, серед них 24 дитини. Загинули вісім осіб, зокрема одна дитина.

Дві третини місяця - під повітряними тривогами

За словами Терехова, протягом липня у Харкові оголошували повітряну тривогу 278 разів. Її загальна тривалість становила майже дві третини всього місяця.

Попри постійні обстріли, місто продовжувало працювати: лікарі надавали допомогу пораненим, рятувальники ліквідовували наслідки ударів, комунальні служби відновлювали пошкоджену інфраструктуру, а громадський транспорт і підприємства не припиняли роботу.

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