Атака дронів на Харків: постраждали двоє дітей і літній чоловік, БпЛА влучив у багатоповерхівку

У ніч на 2 серпня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. У місті пролунала серія вибухів, зафіксовано влучання в Індустріальному, Київському та Салтівському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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В Індустріальному районі сталося кілька влучань російських дронів. Також БпЛА типу "Молнія" влучив у Київському районі міста.

Внаслідок атаки двоє дітей віком 8 та 13 років зазнали гострої реакції на стрес. Крім того, медична допомога знадобилася 74-річному чоловіку, який постраждав через влучання безпілотника в Індустріальному районі.

Згодом Терехов повідомив про ще одне влучання ворожого ударного БпЛА - у дах багатоповерхового житлового будинку в Салтівському районі Харкова.

За попередніми даними, внаслідок цього удару ніхто не постраждав. На місці працюють профільні служби. Інформація про наслідки нічної атаки уточнюється.

Що передувало?

У Харкові внаслідок ворожої атаки горів склад видавництва "Ранок".

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