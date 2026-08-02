Атака дронів на Харків: постраждали двоє дітей і літній чоловік, БпЛА влучив у багатоповерхівку
У ніч на 2 серпня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. У місті пролунала серія вибухів, зафіксовано влучання в Індустріальному, Київському та Салтівському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
В Індустріальному районі сталося кілька влучань російських дронів. Також БпЛА типу "Молнія" влучив у Київському районі міста.
Внаслідок атаки двоє дітей віком 8 та 13 років зазнали гострої реакції на стрес. Крім того, медична допомога знадобилася 74-річному чоловіку, який постраждав через влучання безпілотника в Індустріальному районі.
Згодом Терехов повідомив про ще одне влучання ворожого ударного БпЛА - у дах багатоповерхового житлового будинку в Салтівському районі Харкова.
За попередніми даними, внаслідок цього удару ніхто не постраждав. На місці працюють профільні служби. Інформація про наслідки нічної атаки уточнюється.
Що передувало?
У Харкові внаслідок ворожої атаки горів склад видавництва "Ранок".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль