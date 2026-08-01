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Нічна атака дронів: у Сумах постраждав чоловік, у Харкові – пожежа на АЗС

пожежа на азс

У ніч з 31 липня на 1 серпня російські війська атакували дронами Харків та Суми. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на очільника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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У Сумах постраждав чоловік

У Ковпаківському районі Сум російський FPV-дрон влучив поблизу девʼятиповерхівки.

Постраждав 32-річний чоловік, який проходив поруч. Він дістав тяжкі поранення та отримує необхідну медичну допомогу у стаціонарі.

Ударом пошкоджено припарковану неподалік цивільну автівку.

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У Харкові горіла АЗС

У Шевченківському районі Харкова внаслідок удару російського безпілотника спалахнула пожежа на території АЗС.

Вогнеборці ліквідовують наслідки обстрілу. За попередньою інформацією, без постраждалих.

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Автор: 

АЗС (627) Сумська область (4878) Суми (1030) Харків (5641) Харківська область (3047) Сумський район (683) Харківський район (1038)
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