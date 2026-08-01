Нічна атака дронів: у Сумах постраждав чоловік, у Харкові – пожежа на АЗС
У ніч з 31 липня на 1 серпня російські війська атакували дронами Харків та Суми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на очільника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
У Сумах постраждав чоловік
У Ковпаківському районі Сум російський FPV-дрон влучив поблизу девʼятиповерхівки.
Постраждав 32-річний чоловік, який проходив поруч. Він дістав тяжкі поранення та отримує необхідну медичну допомогу у стаціонарі.
Ударом пошкоджено припарковану неподалік цивільну автівку.
У Харкові горіла АЗС
У Шевченківському районі Харкова внаслідок удару російського безпілотника спалахнула пожежа на території АЗС.
Вогнеборці ліквідовують наслідки обстрілу. За попередньою інформацією, без постраждалих.
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