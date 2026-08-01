Ночная атака дронов: в Сумах пострадал мужчина, в Харькове – пожар на АЗС
В ночь с 31 июля на 1 августа российские войска атаковали Харьков и Сумы с помощью дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Сумской военно-административной администрации Сергея Кривошеенко и главу Харьковской областной военно-административной администрации Олега Синегубова.
В Сумах пострадал мужчина
В Ковпаковском районе Сум российский FPV-дрон попал в район девятиэтажного дома.
Пострадал 32-летний мужчина, который проходил мимо. Он получил тяжелые ранения и получает необходимую медицинскую помощь в стационаре.
Ударом поврежден припаркованный неподалеку гражданский автомобиль.
В Харькове горела АЗС
В Шевченковском районе Харькова в результате удара российского беспилотника вспыхнул пожар на территории АЗС.
Пожарные ликвидируют последствия обстрела. По предварительной информации, пострадавших нет.
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