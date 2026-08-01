Приліт у склад видавництва "Ранок" у Харкові: горять підручники. ВIДЕО

У Харкові внаслідок ворожої атаки горить склад видавництва "Ранок".

Про це повідомив у фейсбуку генеральний директор видавництва Віктор Круглов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші деталі

"Приліт на склад "Ранка" в Харкові. Горять підручники", - йдеться у повідомленні.

В іншому дописі Круглов зазначив, що працівники видавництва не постраждали через ворожу атаку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після удару РФ по друкарні "Конві" знищено понад пів мільйона книг, збитки оцінюють у $7,5 млн, - ЗМІ. ФОТО

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ за липень знищила понад 1,5 млн книжок в Україні: уряд запускає програми підтримки друкарень і видавництв.

Нагадаємо, після масштабних російських атак на друкарні, видавництва та книжкові склади керівниця Українського інституту книги Олександра Коваль закликала уряд терміново виділити 150–200 млн грн на відновлення близько мільйона знищених книжок.

Також читайте: Росіяни знищили склад із 800 тисячами книг видавництва BookChef. ФОТО