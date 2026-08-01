Приліт у склад видавництва "Ранок" у Харкові: горять підручники. ВIДЕО
У Харкові внаслідок ворожої атаки горить склад видавництва "Ранок".
Про це повідомив у фейсбуку генеральний директор видавництва Віктор Круглов, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Приліт на склад "Ранка" в Харкові. Горять підручники", - йдеться у повідомленні.
В іншому дописі Круглов зазначив, що працівники видавництва не постраждали через ворожу атаку.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що РФ за липень знищила понад 1,5 млн книжок в Україні: уряд запускає програми підтримки друкарень і видавництв.
Нагадаємо, після масштабних російських атак на друкарні, видавництва та книжкові склади керівниця Українського інституту книги Олександра Коваль закликала уряд терміново виділити 150–200 млн грн на відновлення близько мільйона знищених книжок.
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