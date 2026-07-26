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Новини Атаки РФ на видавництва і друкарні
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РФ за липень знищила понад 1,5 млн книжок в Україні: уряд запускає програми підтримки друкарень і видавництв

Понад 1,5 мільйона книжок знищено російськими ударами за липень

За неповний липень російські обстріли знищили в Україні понад 1,5 мільйона примірників книжок і завдали значних збитків друкарням та видавництвам. Уряд оголосив про низку програм підтримки галузі, а також гранти й компенсації для відновлення пошкоджених підприємств.

Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна.

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Які видавництва постраждали у липні

Зокрема, значних руйнувань зазнали друкарня "КОНВІ ПЛЮС", видавництва "Книголав" і Mison.publishing.

У "КОНВІ ПЛЮС" повністю знищено близько 5 тисяч м² виробничих і складських приміщень, ще понад 2 тисячі м² значно пошкоджено, також знищені і пошкоджені друкарська техніка.

Згоріли понад 600 тисяч готових книжок і підручників багатьох українських видавництв, а також близько 350 тисяч примірників, які перебували у виробництві. Попередня сума збитків готової продукції, сировини та видань у виробництві становить близько 110 млн грн.

На складі "Книголаву" знищено близько 200 тисяч книжок. Попередні збитки видавництва — близько 20 млн грн. Видавництво "Місон", засноване наприкінці 2025 року, втратило весь наклад своєї першої книжки, офісне приміщення та спеціальну техніку.

Також дивіться: Після удару РФ по друкарні "Конві" знищено понад пів мільйона книг, збитки оцінюють у $7,5 млн, - ЗМІ. ФОТО

Механізми державної підтримки

Міністерка Бережна оголосила про такі механізми державної підтримки видавничої галузі:

  • друкарні можуть отримати гранти до 16 млн гривень на відновлення обладнання, пошкодженого або знищеного внаслідок російської агресії;
  • програма страхування воєнних ризиків передбачає до 30 млн гривень компенсації за пошкоджене майно;
  • програму "єКнига" розширять, відбудеться запуск субсидій книгарням з компенсацією витрат на оренду приміщень та оновленою програмою поповнення фондів публічних бібліотек;
  • Мінекономіки наразі вже консультує постраждалі видавництва та друкарні щодо можливої підтримки.

Читайте: В Україні торік зареєстрували рекордну кількість нових видавництв. ТОП-10 компаній. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, після масштабних російських атак на друкарні, видавництва та книжкові склади керівниця Українського інституту книги Олександра Коваль закликала уряд терміново виділити 150–200 млн грн на відновлення близько мільйона знищених книжок.

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книги (404) видавнича справа (44) Бережна Тетяна (16)
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Топ коментарі
+2
а вони крім шкіл,вузів та поодиноких бібліотек комусь потрібні ще??з 100 людей регулярно читає 10,це видно одразу,по збіднілому, а часто деградуючому лексикону спілкування,коли закінчується запас слів і виливається потік матів та лайки......лайкніть хто пам,ятає назву останньої прочитаної книжки чи читає хоч інодіє,дякую...
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26.07.2026 14:11 Відповісти
+1
Дещо схожа поведінка нацистських та рашистських окупантів на окупованих територіях.
А це Маріуполь, незабаром ці українські книжки окупанти знищать, але не переплутайте, винувата у всьому Фаріон.
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26.07.2026 14:10 Відповісти
+1
Да-да, давайте остатки лесов на бумагу вырубим.
Очнитесь, кто сейчас с бумаги читает?!
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26.07.2026 14:19 Відповісти

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