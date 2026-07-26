РФ за липень знищила понад 1,5 млн книжок в Україні: уряд запускає програми підтримки друкарень і видавництв

За неповний липень російські обстріли знищили в Україні понад 1,5 мільйона примірників книжок і завдали значних збитків друкарням та видавництвам. Уряд оголосив про низку програм підтримки галузі, а також гранти й компенсації для відновлення пошкоджених підприємств.

Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна.

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Які видавництва постраждали у липні

Зокрема, значних руйнувань зазнали друкарня "КОНВІ ПЛЮС", видавництва "Книголав" і Mison.publishing.

У "КОНВІ ПЛЮС" повністю знищено близько 5 тисяч м² виробничих і складських приміщень, ще понад 2 тисячі м² значно пошкоджено, також знищені і пошкоджені друкарська техніка.

Згоріли понад 600 тисяч готових книжок і підручників багатьох українських видавництв, а також близько 350 тисяч примірників, які перебували у виробництві. Попередня сума збитків готової продукції, сировини та видань у виробництві становить близько 110 млн грн.

На складі "Книголаву" знищено близько 200 тисяч книжок. Попередні збитки видавництва — близько 20 млн грн. Видавництво "Місон", засноване наприкінці 2025 року, втратило весь наклад своєї першої книжки, офісне приміщення та спеціальну техніку.

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Механізми державної підтримки

Міністерка Бережна оголосила про такі механізми державної підтримки видавничої галузі:

друкарні можуть отримати гранти до 16 млн гривень на відновлення обладнання, пошкодженого або знищеного внаслідок російської агресії;

програма страхування воєнних ризиків передбачає до 30 млн гривень компенсації за пошкоджене майно;

програму "єКнига" розширять, відбудеться запуск субсидій книгарням з компенсацією витрат на оренду приміщень та оновленою програмою поповнення фондів публічних бібліотек;

Мінекономіки наразі вже консультує постраждалі видавництва та друкарні щодо можливої підтримки.

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Нагадаємо, після масштабних російських атак на друкарні, видавництва та книжкові склади керівниця Українського інституту книги Олександра Коваль закликала уряд терміново виділити 150–200 млн грн на відновлення близько мільйона знищених книжок.