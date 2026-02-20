В Україні торік зареєстрували рекордну кількість нових видавництв. ТОП-10 компаній. ІНФОГРАФІКА

В Україні в 2025 році зареєстрували 117 нових компаній і фізичних осіб-підприємців із основним видом діяльності "58.11 Видання книг", що є найвищим показником за п'ять років.

Про це свідчать результати дослідження YC.Market.

Як повідомляється, в 2021 році було зареєстровано 73 суб'єкти господарювання (компанії та ФОП), однак у 2022 році показник різко скоротився до 43.

Однак уже в 2023 році кількість реєстрацій зросла до 83, в 2024 році тенденція зростання збереглася – 87.

У 2025 році ж було зафіксовано найвищий показник за період дослідження – 117 зареєстрованих суб'єктів.

"Загалом динаміка 2021-2025 років демонструє: після провалу 2022 року сектор видавництва книг не лише відновився, а й наростив створення нових гравців", – йдеться в дослідженні.

Розподіл за регіонами

Станом на середину лютого 2026 року найбільша концентрація суб’єктів господарювання зосереджена в таких регіонах:

  • місто Київ – 218,
  • Харківська (43),
  • Львівська (38),
  • Дніпропетровська (13),
  • Івано-Франківська області (12).

Водночас низка областей демонструє мінімальні значення:

  • Миколаївська – 1,
  • Донецька – 1,
  • Полтавська – 2,
  • Чернігівська – 3,
  • Черкаська – 3,
  • Кіровоградська – 3,
  • Житомирська області – 3. 

Лідери ринку

Топ-10 компаній із найбільшою виручкю виглядають так:

Як повідомлялося, в Україні впродовж 2025 року було заблоковано 20 онлайн-книгарень, які розповсюджували російську книжкову продукцію.

Перед тим стало відомо, що в Україні збільшується кількість суб'єктів видавничої справи. Так, тільки за жовтень 2025 року до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції було внесено 27 юридичних та фізичних осіб. Загалом станом на 31 жовтня 2025 року Державний реєстр налічував 8806 суб'єктів видавничої справи, з них 6436 – юридичні особи, 2370 – фізичні особи-підприємці.

До того повідомлялося, що українські видавці 2024 року видали 33 млн примірників книжкової продукції, а їхні доходи зросли на 31%.

Протягом 2023 року в Україні зареєструвалося 270 нових видавців, а випуск книжкової продукції збільшився на 73%

бізнес (1672) книги (84) підприємці (386) видавнича справа (21)
Зараз газет зелених потрібно буде багато і плакатів.
20.02.2026 19:57 Відповісти

