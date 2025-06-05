Доходи українських видавництв зросли торік на 31%, – Інститут книги

Українські видавці минулого року видали 33 мільйони примірників книжкової продукції, а їх доходи зросли на 31%.

Про це свідчать показники фінансової звітності книговидавничих та книготоргівельних підприємств (юридичних осіб), повідомляє "Український інститут книги" із посиланням на звіт "Показники книжкової галузі України - 2024".

"У 2024 році українське книговидання продемонструвало відновлення: дохід видавців зріс на 31% у порівнянні з 2023 роком, а сукупний річний тираж виріс на 21%", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, у 2024 році було видано 15 601 назв книжок загальним тиражем 33,315 млн примірників.

Загалом в Україні працює понад 350 видавництв, книжки можна придбати у близько 800 офлайн-книгарнях і 80 онлайн-магазинах.

"Загальний обсяг ринку оцінюється в 8 мільярдів гривень – близько $200 мільйонів доларів", – додали в Українському інституті книги.

Читайте також: Понад 14 тисяч 18-річних українців не використали кошти від держави на придбання книг. Вони повернулися до держбюджету

Як повідомлялося, лише протягом 2023 року в Україні зареєструвалося 270 нових видавців, а випуск книжкової продукції збільшився на 73%.