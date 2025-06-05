БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
212 6

Доходи українських видавництв зросли торік на 31%, – Інститут книги

Як зросли доходи українських видавництв у 2024 році?

Українські видавці минулого року видали 33 мільйони примірників книжкової продукції, а їх доходи зросли на 31%.

Про це свідчать показники фінансової звітності книговидавничих та книготоргівельних підприємств (юридичних осіб), повідомляє "Український інститут книги" із посиланням на звіт "Показники книжкової галузі України - 2024".

"У 2024 році українське книговидання продемонструвало відновлення: дохід видавців зріс на 31% у порівнянні з 2023 роком, а сукупний річний тираж виріс на 21%", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, у 2024 році було видано 15 601 назв книжок загальним тиражем 33,315 млн примірників.

Загалом в Україні працює понад 350 видавництв, книжки можна придбати у близько 800 офлайн-книгарнях і 80 онлайн-магазинах.

"Загальний обсяг ринку оцінюється в 8 мільярдів гривень – близько $200 мільйонів доларів", – додали в Українському інституті книги.

Читайте також: Понад 14 тисяч 18-річних українців не використали кошти від держави на придбання книг. Вони повернулися до держбюджету

Як повідомлялося, лише протягом 2023 року в Україні зареєструвалося 270 нових видавців, а випуск книжкової продукції збільшився на 73%.

Автор: 

доходи (476) книги (78) видавнича справа (15) Інститут книги (8)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно учебники для детей должны стоить как в Европе по 700 евро за книжку, нафиг грамотеев плодить! Грамота должна быть только для панов, а челядь пускай читать не умеет что бы декларации чиновников никто челядь не могла прочитать!
показати весь коментар
05.06.2025 20:49 Відповісти
Ну, не зовсім, то просто доходи, бо один потужних пан встигає і відео писати і книги
показати весь коментар
05.06.2025 20:59 Відповісти
Новина знов з зе-реальності: головне- слова "мільйони", "мільярди" і "зросло майже на...". Ми з дружиною за той рік купили НОЛЬ книжок(ну дуже вони "дешеві" стали!)- це точно на отой "31 відсоток" краще?.. Є електронна книжка- качаю безкоштовно, інакше ніяк, бо зе-покращення доїдає).
показати весь коментар
05.06.2025 20:57 Відповісти
на роздруківці правил мобілізації та оповіщенні для тцк підзаробили,тираж був фартовий та на мелованому папері з кольоровими малюнками для неосвічених??
показати весь коментар
05.06.2025 21:03 Відповісти
Все последние 20 лет все чиновники били себя копытом в грудь ратуя за украинское книгопечатание и потом не давали ему льгот и рынок был завален российской макулатурой.
показати весь коментар
05.06.2025 21:25 Відповісти
Гетьманцев, та інші помічники ригоАНАЛІВ з портновськими на посадах в органах державного управління, глибоко схвильовані, і їх це тривожить?
показати весь коментар
05.06.2025 21:48 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 