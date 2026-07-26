РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11193 посетителя онлайн
Новости Атаки РФ на издательства и типографии
549 17

РФ за июль уничтожила более 1,5 млн книг в Украине: правительство запускает программы поддержки типографий и издательств

Более 1,5 миллиона книг уничтожено в результате российских ударов за июль

За неполный июль в результате российских обстрелов в Украине было уничтожено более 1,5 миллиона экземпляров книг, а типографии и издательства понесли значительные убытки. Правительство объявило о ряде программ поддержки отрасли, а также о грантах и компенсациях для восстановления поврежденных предприятий.

Об этом сообщила министр культуры Татьяна Бережная.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие издательства пострадали в июле

В частности, значительные разрушения понесли типография "КОНВИ ПЛЮС", издательства "Книголав" и Mison.publishing.

В "КОНВИ ПЛЮС" полностью уничтожено около 5 тысяч м² производственных и складских помещений, еще более 2 тысяч м² значительно повреждено, также уничтожены и повреждены печатные машины.

Сгорело более 600 тысяч готовых книг и учебников многих украинских издательств, а также около 350 тысяч экземпляров, находившихся в производстве. Предварительная сумма убытков от потери готовой продукции, сырья и изданий в производстве составляет около 110 млн грн.

На складе "Книголава" уничтожено около 200 тысяч книг. Предварительные убытки издательства — около 20 млн грн. Издательство "Мисон", основанное в конце 2025 года, потеряло весь тираж своей первой книги, офисное помещение и специальное оборудование.

Смотрите также: После удара РФ по типографии "Конви" уничтожено более полумиллиона книг, ущерб оцениваются в $7,5 млн, - СМИ. ФОТО

Механизмы государственной поддержки

Министр Бережная объявила о следующих механизмах государственной поддержки издательской отрасли:

  • типографии могут получить гранты до 16 млн гривен на восстановление оборудования, поврежденного или уничтоженного в результате российской агрессии;
  • программа страхования военных рисков предусматривает до 30 млн гривен компенсации за поврежденное имущество;
  • программу "еКнига" расширят, будут введены субсидии книжным магазинам с компенсацией расходов на аренду помещений и обновленной программой пополнения фондов публичных библиотек;
  • Минэкономики в настоящее время уже консультирует пострадавшие издательства и типографии по вопросам возможной поддержки.

Читайте: В Украине в прошлом году зарегистрировали рекордное количество новых издательств. ТОП-10 компаний. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

книги (643) издательское дело (60) Бережная Татьяна (10)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Дещо схожа поведінка нацистських та рашистських окупантів на окупованих територіях.
А це Маріуполь, незабаром ці українські книжки окупанти знищать, але не переплутайте, винувата у всьому Фаріон.
показать весь комментарий
26.07.2026 14:10 Ответить
+3
Цей персонаж https://t.me/korchynskiy/12553 , на котрого ви посилаєтесь, ну дуже авторитетний, дуже!
Валерій Прозапас: Якщо Дугіну обрізати бороду, але залишити пишні вуса, і одягнути в шаровари - то це буде Корчинський. Бо заклики до репресій і диктатури, культ війни з хрестом на пузі, відмова від євроінтеграції, а тепер ще і захоплення сталінізмом - у них абсолютно співпадають, попри те, що Дмитро Олександрович підступно просуває цю дічь вишуканою українською. Відсутність до нього питань з боку правоохоронців свідчить лише про те, що він отримав позітівний мандат на чорносотенську пропаганду (тим більше претензій по Дінастії та Мідасу цей персонаж ні до кого не має). Комусь вигідно мати під рукою цей замаскований під "український націоналізм" православний талібан, щоби кошмарити перелякане населення, а в разі чого і поводити його по вулицях, бо цей невідомий "хтось" дуже полюбив російські практики.
показать весь комментарий
26.07.2026 14:19 Ответить
+2
*чомусь не "влізло" фото з захопленого українського м. Маріуполь,
показать весь комментарий
26.07.2026 14:11 Ответить

Загрузка...

 
 