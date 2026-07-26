РФ за июль уничтожила более 1,5 млн книг в Украине: правительство запускает программы поддержки типографий и издательств

За неполный июль в результате российских обстрелов в Украине было уничтожено более 1,5 миллиона экземпляров книг, а типографии и издательства понесли значительные убытки. Правительство объявило о ряде программ поддержки отрасли, а также о грантах и компенсациях для восстановления поврежденных предприятий.

Об этом сообщила министр культуры Татьяна Бережная.

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Какие издательства пострадали в июле

В частности, значительные разрушения понесли типография "КОНВИ ПЛЮС", издательства "Книголав" и Mison.publishing.

В "КОНВИ ПЛЮС" полностью уничтожено около 5 тысяч м² производственных и складских помещений, еще более 2 тысяч м² значительно повреждено, также уничтожены и повреждены печатные машины.

Сгорело более 600 тысяч готовых книг и учебников многих украинских издательств, а также около 350 тысяч экземпляров, находившихся в производстве. Предварительная сумма убытков от потери готовой продукции, сырья и изданий в производстве составляет около 110 млн грн.

На складе "Книголава" уничтожено около 200 тысяч книг. Предварительные убытки издательства — около 20 млн грн. Издательство "Мисон", основанное в конце 2025 года, потеряло весь тираж своей первой книги, офисное помещение и специальное оборудование.

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Механизмы государственной поддержки

Министр Бережная объявила о следующих механизмах государственной поддержки издательской отрасли:

типографии могут получить гранты до 16 млн гривен на восстановление оборудования, поврежденного или уничтоженного в результате российской агрессии;

программа страхования военных рисков предусматривает до 30 млн гривен компенсации за поврежденное имущество;

программу "еКнига" расширят, будут введены субсидии книжным магазинам с компенсацией расходов на аренду помещений и обновленной программой пополнения фондов публичных библиотек;

Минэкономики в настоящее время уже консультирует пострадавшие издательства и типографии по вопросам возможной поддержки.

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