Кадры с места событий на складе издательства "Ранок" в Харькове: горят учебники
В Харькове в результате вражеской атаки горит склад издательства "Ранок".
Об этом сообщил в Facebook генеральный директор издательства Виктор Круглов, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Удар по складу "Ранок" в Харькове. Горят учебники", - говорится в сообщении.
В другом посте Круглов отметил, что сотрудники издательства не пострадали в результате вражеской атаки.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что РФ за июль уничтожила более 1,5 млн книг в Украине: правительство запускает программы поддержки типографий и издательств.
Напомним, после масштабных российских атак на типографии, издательства и книжные склады руководительница Украинского института книги Александра Коваль призвала правительство срочно выделить 150–200 млн грн на восстановление около миллиона уничтоженных книг.
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