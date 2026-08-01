Кадры с места событий на складе издательства "Ранок" в Харькове: горят учебники

В Харькове в результате вражеской атаки горит склад издательства "Ранок".

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор издательства Виктор Круглов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Удар по складу "Ранок" в Харькове. Горят учебники", - говорится в сообщении.

В другом посте Круглов отметил, что сотрудники издательства не пострадали в результате вражеской атаки.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ за июль уничтожила более 1,5 млн книг в Украине: правительство запускает программы поддержки типографий и издательств.

Напомним, после масштабных российских атак на типографии, издательства и книжные склады руководительница Украинского института книги Александра Коваль призвала правительство срочно выделить 150–200 млн грн на восстановление около миллиона уничтоженных книг.

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