Атака дронов на Харьков: пострадали двое детей и пожилой мужчина, БПЛА попал в многоэтажку

В ночь на 2 августа российские войска нанесли удар по Харькову с помощью ударных беспилотников. В городе раздалась серия взрывов, зафиксированы попадания в Индустриальном, Киевском и Салтовском районах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Индустриальном районе произошло несколько попаданий российских дронов. Также БПЛА типа "Молния" попал в Киевский район города.

В результате атаки двое детей в возрасте 8 и 13 лет перенесли острую стрессовую реакцию. Кроме того, медицинская помощь понадобилась 74-летнему мужчине, пострадавшему в результате попадания беспилотника в Индустриальном районе.

Впоследствии Терехов сообщил еще об одном попадании вражеского ударного БПЛА — в крышу многоэтажного жилого дома в Салтовском районе Харькова.

По предварительным данным, в результате этого удара никто не пострадал. На месте работают профильные службы. Информация о последствиях ночной атаки уточняется.

Что предшествовало?

В Харькове в результате вражеской атаки горел склад издательства "Ранок".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночная атака дронов: в Сумах пострадал мужчина, в Харькове – пожар на АЗС