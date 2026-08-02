Атака дронов на Харьков: пострадали двое детей и пожилой мужчина, БПЛА попал в многоэтажку
В ночь на 2 августа российские войска нанесли удар по Харькову с помощью ударных беспилотников. В городе раздалась серия взрывов, зафиксированы попадания в Индустриальном, Киевском и Салтовском районах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
В Индустриальном районе произошло несколько попаданий российских дронов. Также БПЛА типа "Молния" попал в Киевский район города.
В результате атаки двое детей в возрасте 8 и 13 лет перенесли острую стрессовую реакцию. Кроме того, медицинская помощь понадобилась 74-летнему мужчине, пострадавшему в результате попадания беспилотника в Индустриальном районе.
Впоследствии Терехов сообщил еще об одном попадании вражеского ударного БПЛА — в крышу многоэтажного жилого дома в Салтовском районе Харькова.
По предварительным данным, в результате этого удара никто не пострадал. На месте работают профильные службы. Информация о последствиях ночной атаки уточняется.
Что предшествовало?
В Харькове в результате вражеской атаки горел склад издательства "Ранок".
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