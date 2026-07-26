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Новости Фото Атака БПЛА на Донецк
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Российский FPV-дрон попал в экипаж патрульных в Краматорске, один полицейский ранен. ФОТО

В Краматорске Донецкой области российский FPV-дрон атаковал экипаж патрульной полиции, вследствие чего один сотрудник правоохранительных органов получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины в Telegram, пишет Цензор.НЕТ.

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Атака дрона на патруль и ранение

По информации полиции, во время очередной атаки на город российский дрон поразил экипаж патрульных.

"Недавно враг в очередной раз атаковал город. С помощью FPV-дрона он поразил экипаж патрульных. Полицейские вовремя заметили опасность и успели покинуть транспортное средство", — говорится в сообщении.

Вследствие попадания один из полицейских получил ранение. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Угрозы жизни пока нет.

Повреждения служебного автомобиля

Также в Нацполиции сообщили о значительных повреждениях служебного автомобиля патрульных.

Атака российского дрона на полицейский автомобиль в Краматорске

Атака российского дрона на полицейский автомобиль в Краматорске

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Автор: 

Краматорськ (2595) атака (1831) Донецкая область (12919) fvp-дрон (280) Краматорский район (1368)
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