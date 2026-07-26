Російський FPV-дрон влучив в екіпаж патрульних у Краматорську, один поліцейський поранений. ФОТО
У Краматорську Донецької області російський FPV-дрон атакував екіпаж патрульної поліції, внаслідок чого один правоохоронець отримав поранення.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції України в Телеграмі, пише Цензор.НЕТ.
Атака дрона на патруль і поранення
За інформацією поліції, під час чергової атаки по місту російський дрон поцілив у екіпаж патрульних.
"Нещодавно ворог вчергове атакував місто. FPV-дроном він поцілив в екіпаж патрульних. Поліцейські вчасно помітили небезпеку та встигли залишити транспортний засіб", – йдеться у повідомленні.
Унаслідок влучання один із поліцейських отримав поранення. Йому надали необхідну медичну допомогу. Загрози життю наразі немає.
Пошкодження службового автомобіля
Також у Нацполіції повідомили про значні пошкодження службового автомобіля патрульних.
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