УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12946 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака БпЛА на Донецьк
912 5

Російський FPV-дрон влучив в екіпаж патрульних у Краматорську, один поліцейський поранений. ФОТО

У Краматорську Донецької області російський FPV-дрон атакував екіпаж патрульної поліції, внаслідок чого один правоохоронець отримав поранення.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції України в Телеграмі, пише Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Атака дрона на патруль і поранення

За інформацією поліції, під час чергової атаки по місту російський дрон поцілив у екіпаж патрульних.

"Нещодавно ворог вчергове атакував місто. FPV-дроном він поцілив в екіпаж патрульних. Поліцейські вчасно помітили небезпеку та встигли залишити транспортний засіб", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок влучання один із поліцейських отримав поранення. Йому надали необхідну медичну допомогу. Загрози життю наразі немає.

Пошкодження службового автомобіля

Також у Нацполіції повідомили про значні пошкодження службового автомобіля патрульних.

Атака російського дрона на поліцейське авто у Краматорську

Атака російського дрона на поліцейське авто у Краматорську

Також читайте: Удар КАБами та дронами по Слов’янську й Дружківці: загинули 8 людей, серед поранених - дитина. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (936) атака (1825) Донецька область (11558) fpv-дрон (289) Краматорський район (1381)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 