Російський FPV-дрон влучив в екіпаж патрульних у Краматорську, один поліцейський поранений. ФОТО

У Краматорську Донецької області російський FPV-дрон атакував екіпаж патрульної поліції, внаслідок чого один правоохоронець отримав поранення.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції України в Телеграмі, пише Цензор.НЕТ.

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Атака дрона на патруль і поранення

За інформацією поліції, під час чергової атаки по місту російський дрон поцілив у екіпаж патрульних.

"Нещодавно ворог вчергове атакував місто. FPV-дроном він поцілив в екіпаж патрульних. Поліцейські вчасно помітили небезпеку та встигли залишити транспортний засіб", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок влучання один із поліцейських отримав поранення. Йому надали необхідну медичну допомогу. Загрози життю наразі немає.

Пошкодження службового автомобіля

Також у Нацполіції повідомили про значні пошкодження службового автомобіля патрульних.

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