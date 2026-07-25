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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Удар КАБами та дронами по Слов’янську й Дружківці: загинули 8 людей, серед поранених - дитина. ФОТОрепортаж

Армія РФ завдала масованих ударів по Донеччині авіабомбами та дронами. У Слов'янську 6 загиблих, є жертви у Дружківці. Пошкоджено десятки будинків, консульство та цивільну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Краматорський район

У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 2 приватні будинки. 

По Слов’янську минулої доби росіяни вдарили шістьма керованими бомбами та чотирма дронами – вбили п’ятьох людей, ще 27 цивільних постраждали, серед них 15-річний хлопець. Пошкоджено 16 багатоквартирних і 21 приватний будинки, 2 магазини, 2 кафе, аптеку, консульство, оптову базу, підприємство, адмінбудівлю, 9 цивільних авто.

Вночі ворог знову вдарив по Словʼянську. Один БпЛА "Герань-2" у приватний будинок, одна людина загинула і дві дістали поранення.

За інформацією начальник МВА Вадима Ляха, за добу у місті шість загиблих і 27 поранених мешканців 

У Новопавлівці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок.

Одна людина загинула і троє зазнали поранень у Дружківці. Ворог атакував місто КАБами та БпЛА. Пошкоджено приватний будинок.

На Краматорськ війська РФ спрямували 9 безпілотників – пошкодили багатоквартирний будинок, АЗС, магазин, 4 цивільних автомобілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський після нічної атаки РФ: Росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки

Росія вдарила по шести населених пунктах Донеччини: шестеро загиблих, 30 поранених
Росія вдарила по шести населених пунктах Донеччини: шестеро загиблих, 30 поранених
Росія вдарила по шести населених пунктах Донеччини: шестеро загиблих, 30 поранених
Росія вдарила по шести населених пунктах Донеччини: шестеро загиблих, 30 поранених
Росія вдарила по шести населених пунктах Донеччини: шестеро загиблих, 30 поранених
Росія вдарила по шести населених пунктах Донеччини: шестеро загиблих, 30 поранених
Росія вдарила по шести населених пунктах Донеччини: шестеро загиблих, 30 поранених
Росія вдарила по шести населених пунктах Донеччини: шестеро загиблих, 30 поранених
Росія вдарила по шести населених пунктах Донеччини: шестеро загиблих, 30 поранених
Росія вдарила по шести населених пунктах Донеччини: шестеро загиблих, 30 поранених

Автор: 

Краматорськ (935) обстріл (35835) Донецька область (11552) Краматорський район (1375) Дружківка (194) Новопавлівка (6) Райгородок (30) Слов’янськ (854)
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