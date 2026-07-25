Удар КАБами и дронами по Славянску и Дружковке: погибли 8 человек, среди раненых - ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ
Армия РФ нанесла массированные удары по Донецкой области с помощью авиабомб и дронов. В Славянске - 6 погибших, есть жертвы в Дружковке. Повреждены десятки домов, консульство и гражданская инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Вадим Филашкин и полиция области.
Краматорский район
В Райгородке Николаевской громаде повреждены 2 частных дома.
За прошедшие сутки россияне нанесли по Славянску шесть ударов управляемыми бомбами и четыре удара с помощью дронов - погибли пять человек, еще 27 гражданских лиц пострадали, среди них 15-летний подросток. Повреждены 16 многоквартирных и 21 частный дом, 2 магазина, 2 кафе, аптека, консульство, оптовая база, предприятие, административное здание, 9 гражданских автомобилей.
Ночью враг вновь нанес удар по Славянску. Один БПЛА "Герань-2" попал в частный дом, один человек погиб, двое получили ранения.
По информации начальника ГВА Вадима Ляха, за сутки в городе шесть погибших и 27 раненых жителей
В Новопавловке Новодонецкой громады поврежден частный дом.
Один человек погиб и трое получили ранения в Дружковке. Враг атаковал город с помощью КАБ и БПЛА. Поврежден частный дом.
На Краматорск войска РФ направили 9 беспилотников – повреждены многоквартирный дом, АЗС, магазин, 4 гражданских автомобиля.
Последствия атаки
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль