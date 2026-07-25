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Зеленский после ночной атаки РФ: Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска сознательно атаковали гражданские объекты в Славянске, Сумах, Харькове и других регионах, и подчеркнул необходимость как можно скорее усилить украинскую ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

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"Более десяти обычных жилых домов было повреждено во время российского обстрела Славянска вечером. К сожалению, три человека погибли. В Сумах ударом "шахеда" и повторным ударом FPV-дрона по отделению "Новой почты" россияне также убили трех человек. Мои соболезнования родным и близким погибших. Они не могли не знать, что все это — гражданские объекты", — написал президент.

Он сообщил, что в Харькове оккупанты нанесли удар дроном по многоэтажному дому. Сожгли обычный вещевой рынок в Запорожье. Постоянно продолжается террор против людей с помощью дронов в Херсоне и Херсонской области. Под ударами оказались также Полтавская, Черниговская, Одесская, Николаевская и Днепропетровская области.

По словам Зеленского, в целом Россия применила две ракеты и почти 160 беспилотников. По состоянию на утро известно о десяти раненых.

Украине нужна ещё большая стойкость и более сильная противовоздушная оборона

Президент подчеркнул, что укрепление противовоздушной обороны остается главным приоритетом в переговорах с международными партнерами.

"ПВО сейчас — это приоритет каждой международной встречи и каждого государственного учреждения. Все, о чем мы договариваемся с партнерами, должно выполняться быстрее. Везде, где власти могут помочь с организацией защиты неба, это должно быть сделано. Украине нужно проявить еще большую стойкость", — заявил Зеленский.

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Последствия атак

Последствия ударов по регионам
Последствия ударов по регионам
Последствия ударов по регионам
Последствия ударов по регионам
Последствия ударов по регионам
Последствия ударов по регионам
Последствия ударов по регионам
Последствия ударов по регионам
Последствия ударов по регионам

Автор: 

Зеленский Владимир (25320) обстрел (34544) Сумская область (4432) Сумы (1441) Донецкая область (12914) Краматорский район (1364) Сумский район (673) Славянск (2836)
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Топ комментарии
+5
Хто заткне цей фонтан потужного балабольства? Хоча конечно, якщо заткнути ротяку, він може сдохнуть.
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25.07.2026 11:53 Ответить
+3
Умерова не могли уволить из Министерства обороны в течение двух лет, его еле-еле вытащили из НСДК - и вот он снова появляется при президенте в качестве координатора программы противобаллистического вооружения (!). Федоров же улетел из Министерства обороны через полгода, став первым (!) человеком, кто действительно занялся противобаллистикой. Как нам это понимать?
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25.07.2026 11:45 Ответить
+2
Коли він анонсував "потужну 40-денну операцію", не маючи достатньої кількості ППО... Невже він думав, що це змусить рф снизити удари по цивільним? Сам же пішов на ескалацію, розуміючи що рф також посилить удари і збільшиться кількість жертв...
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25.07.2026 11:49 Ответить

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