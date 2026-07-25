Зеленский после ночной атаки РФ: Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска сознательно атаковали гражданские объекты в Славянске, Сумах, Харькове и других регионах, и подчеркнул необходимость как можно скорее усилить украинскую ПВО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.
"Более десяти обычных жилых домов было повреждено во время российского обстрела Славянска вечером. К сожалению, три человека погибли. В Сумах ударом "шахеда" и повторным ударом FPV-дрона по отделению "Новой почты" россияне также убили трех человек. Мои соболезнования родным и близким погибших. Они не могли не знать, что все это — гражданские объекты", — написал президент.
Он сообщил, что в Харькове оккупанты нанесли удар дроном по многоэтажному дому. Сожгли обычный вещевой рынок в Запорожье. Постоянно продолжается террор против людей с помощью дронов в Херсоне и Херсонской области. Под ударами оказались также Полтавская, Черниговская, Одесская, Николаевская и Днепропетровская области.
По словам Зеленского, в целом Россия применила две ракеты и почти 160 беспилотников. По состоянию на утро известно о десяти раненых.
Украине нужна ещё большая стойкость и более сильная противовоздушная оборона
Президент подчеркнул, что укрепление противовоздушной обороны остается главным приоритетом в переговорах с международными партнерами.
"ПВО сейчас — это приоритет каждой международной встречи и каждого государственного учреждения. Все, о чем мы договариваемся с партнерами, должно выполняться быстрее. Везде, где власти могут помочь с организацией защиты неба, это должно быть сделано. Украине нужно проявить еще большую стойкость", — заявил Зеленский.
Последствия атак
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