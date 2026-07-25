Массированные обстрелы юга Украины: десятки раненых, повреждены дома, порт и гражданские суда

Российские войска продолжают массированные обстрелы украинских регионов. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 1067 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области. Также под вражеским огнем оказались Херсонская, Николаевская и Днепропетровская области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Запорожская область

В результате российских ударов по Запорожью ранения получили десять человек, сообщил глава ОГА Иван Федоров.

По данным областных властей, за сутки российская армия нанесла 25 авиационных ударов по Запорожью и еще ряду населенных пунктов области.

Кроме того, оккупанты задействовали 780 беспилотников различных типов, преимущественно FPV-дронов, атаковав десятки населенных пунктов, в частности Запорожье, Камышеваху, Орехов, Степногорск, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Гуляйпольское и другие.

Еще 262 артиллерийских обстрела были нанесены по населенным пунктам Пологовского и Васильевского районов.

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Херсонская область

За прошедшие сутки под атаками дронов и артиллерийскими обстрелами находились Херсон, Берислав, Белозерка, Станислав, Антоновка, Приднепровское, Камышаны, Тягинка и другие населенные пункты области, сообщил начальник ОГА Александр Прокудин.

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам. Повреждены три многоэтажных и десять частных домов, гараж и автомобили.

В результате российской агрессии за сутки ранения получили 15 человек. Из прифронтовых громад эвакуировали еще 26 жителей.

В то же время утром 25 июля оккупанты подвергли массированному обстрелу Центральный район Херсона. В результате атаки погиб мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается. Еще двое мужчин пострадали во время артиллерийского обстрела Корабельного района города. Оба получили минно-взрывные травмы.

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Николаевская область

В ночь на 25 июля российские войска атаковали ударными беспилотниками типа Shahed портовую инфраструктуру Николаевского района, сообщил глава ОГА Георгий Решетилов.

В результате удара повреждены два гражданских судна и административное здание. В Николаеве также были повреждены шесть гаражей и автомобиль. Пострадавших нет.

Кроме того, враг трижды атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду, а ночью беспилотником типа "Молния" нанес удар по Снигуровской громаде. В результате атаки загорелся грузовик, обошлось без пострадавших.

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Днепропетровская область

В течение суток российские войска более десяти раз атаковали три района области беспилотниками и артиллерией, сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская громады. Повреждены частные дома, автомобиль, хозяйственное сооружение и нежилое здание.

В Каменском районе россияне обстреляли Божедаровскую громаду, где была повреждена инфраструктура.

В Криворожском районе под обстрел попала Зеленодольская громада - поврежден автомобиль.

По информации областных властей, погибших и пострадавших в Днепропетровской области нет.

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