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Массированные обстрелы юга Украины: десятки раненых, повреждены дома, порт и гражданские суда

Россия нанесла более тысячи ударов по Запорожской области и атаковала ещё три региона Украины

Российские войска продолжают массированные обстрелы украинских регионов. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 1067 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области. Также под вражеским огнем оказались Херсонская, Николаевская и Днепропетровская области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Запорожская область

В результате российских ударов по Запорожью ранения получили десять человек, сообщил глава ОГА Иван Федоров.

По данным областных властей, за сутки российская армия нанесла 25 авиационных ударов по Запорожью и еще ряду населенных пунктов области.

Кроме того, оккупанты задействовали 780 беспилотников различных типов, преимущественно FPV-дронов, атаковав десятки населенных пунктов, в частности Запорожье, Камышеваху, Орехов, Степногорск, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Гуляйпольское и другие.

Еще 262 артиллерийских обстрела были нанесены по населенным пунктам Пологовского и Васильевского районов.

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Херсонская область

За прошедшие сутки под атаками дронов и артиллерийскими обстрелами находились Херсон, Берислав, Белозерка, Станислав, Антоновка, Приднепровское, Камышаны, Тягинка и другие населенные пункты области, сообщил начальник ОГА Александр Прокудин.

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам. Повреждены три многоэтажных и десять частных домов, гараж и автомобили.

В результате российской агрессии за сутки ранения получили 15 человек. Из прифронтовых громад эвакуировали еще 26 жителей.

В то же время утром 25 июля оккупанты подвергли массированному обстрелу Центральный район Херсона. В результате атаки погиб мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается. Еще двое мужчин пострадали во время артиллерийского обстрела Корабельного района города. Оба получили минно-взрывные травмы.

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Николаевская область

В ночь на 25 июля российские войска атаковали ударными беспилотниками типа Shahed портовую инфраструктуру Николаевского района, сообщил глава ОГА Георгий Решетилов.

В результате удара повреждены два гражданских судна и административное здание. В Николаеве также были повреждены шесть гаражей и автомобиль. Пострадавших нет.

Кроме того, враг трижды атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду, а ночью беспилотником типа "Молния" нанес удар по Снигуровской громаде. В результате атаки загорелся грузовик, обошлось без пострадавших.

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Днепропетровская область

В течение суток российские войска более десяти раз атаковали три района области беспилотниками и артиллерией, сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская громады. Повреждены частные дома, автомобиль, хозяйственное сооружение и нежилое здание.

В Каменском районе россияне обстреляли Божедаровскую громаду, где была повреждена инфраструктура.

В Криворожском районе под обстрел попала Зеленодольская громада - поврежден автомобиль.

По информации областных властей, погибших и пострадавших в Днепропетровской области нет.

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