Масовані обстріли півдня України: десятки поранених, пошкоджені будинки, порт і цивільні судна

Російські війська продовжують масовані обстріли українських регіонів. Протягом минулої доби окупанти завдали 1067 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Також під ворожим вогнем перебували Херсонська, Миколаївська та Дніпропетровська області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Запорізька область

Унаслідок російських ударів по Запоріжжю поранення дістали десять людей, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

За даними обласної влади, упродовж доби російська армія здійснила 25 авіаційних ударів по Запоріжжю та ще низці населених пунктів області.

Крім того, окупанти застосували 780 безпілотників різних типів, переважно FPV-дронів, атакувавши десятки населених пунктів, зокрема Запоріжжя, Комишуваху, Оріхів, Степногірськ, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Гуляйпільське та інші.

Ще 262 артилерійські обстріли були завдані по населених пунктах Пологівського та Василівського районів.

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Херсонщина

Минулої доби під дроновими атаками та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Берислав, Білозерка, Станіслав, Антонівка, Придніпровське, Комишани, Тягинка та інші населені пункти області, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджено три багатоповерхові та десять приватних будинків, гараж і автомобілі.

Унаслідок російської агресії за добу поранення дістали 15 людей. Із прифронтових громад евакуювали ще 26 мешканців.

Водночас зранку 25 липня окупанти масовано обстріляли Центральний район Херсону. Унаслідок атаки загинув чоловік, особу якого наразі встановлюють. Ще двоє чоловіків постраждали під час артилерійського обстрілу Корабельного району міста. Обидва дістали мінно-вибухові травми.

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Миколаївщина

У ніч проти 25 липня російські війська атакували ударними безпілотниками типу Shahed портову інфраструктуру Миколаївського району, повідомив начальник ОВА Георгій Решетілов.

Внаслідок удару пошкоджено два цивільні судна та адміністративну будівлю. У Миколаєві також зазнали пошкоджень шість гаражів і автомобіль. Постраждалих немає.

Крім того, ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську громаду, а вночі безпілотником типу "Молнія" вдарив по Снігурівській громаді. Через атаку загорілася вантажівка, обійшлося без постраждалих.

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Дніпропетровщина

Протягом доби російські війська понад десять разів атакували три райони області безпілотниками та артилерією, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджено приватні будинки, автомобіль, господарську споруду та нежитлову будівлю.

У Кам'янському районі росіяни обстріляли Божедарівську громаду, де пошкоджено інфраструктуру.

На Криворіжжі під удар потрапила Зеленодольська громада - пошкоджено автомобіль.

За інформацією обласної влади, загиблих і постраждалих на Дніпропетровщині немає.

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