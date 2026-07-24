Два цивільні судна пошкоджено внаслідок атаки РФ на портову інфраструктуру на Миколаївщині

Російські війська завдали ударів безпілотниками по портовій інфраструктурі в Миколаївській області.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що сьогодні вдень ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed портову інфраструктуру Миколаївського району.

Внаслідок атаки пошкоджено два цивільні судна. Постраждалих немає.

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора та сьогодні вранці ворог атакував Миколаївщину ударними БпЛА типу "Shahed/Гербера". Під атакою також була портова інфраструктура.