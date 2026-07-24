Два гражданских судна повреждены в результате атаки РФ на портовую инфраструктуру Николаевщины

Российские войска нанесли удары с помощью беспилотников по портовой инфраструктуре в Николаевской области.

Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что сегодня днем враг атаковал ударными БПЛА типа Shahed портовую инфраструктуру Николаевского района.

В результате атаки повреждены два гражданских судна. Пострадавших нет.

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что вчера и сегодня утром враг атаковал Николаевскую область ударными БПЛА типа "Shahed/Гербера". Под атакой также оказалась портовая инфраструктура.