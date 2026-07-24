РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11155 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Николаевщины
602 1

Два гражданских судна повреждены в результате атаки РФ на портовую инфраструктуру Николаевщины

Россия атаковала портовую инфраструктуру в Николаевской области

Российские войска нанесли удары с помощью беспилотников по портовой инфраструктуре в Николаевской области.

Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что сегодня днем враг атаковал ударными БПЛА типа Shahed портовую инфраструктуру Николаевского района.

В результате атаки повреждены два гражданских судна. Пострадавших нет.

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что вчера и сегодня утром враг атаковал Николаевскую область ударными БПЛА типа "Shahed/Гербера". Под атакой также оказалась портовая инфраструктура.

Автор: 

Николаевская область (2353) обстрел (33896) порт (815) Николаевский район (231)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 