Два гражданских судна повреждены в результате атаки РФ на портовую инфраструктуру Николаевщины
Российские войска нанесли удары с помощью беспилотников по портовой инфраструктуре в Николаевской области.
Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что сегодня днем враг атаковал ударными БПЛА типа Shahed портовую инфраструктуру Николаевского района.
В результате атаки повреждены два гражданских судна. Пострадавших нет.
Что предшествовало
Напомним, ранее сообщалось, что вчера и сегодня утром враг атаковал Николаевскую область ударными БПЛА типа "Shahed/Гербера". Под атакой также оказалась портовая инфраструктура.
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