Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі, горить торговельний центр. ФОТОрепортаж
У ніч на 25 липня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Є постраждалі, на місці влучання виникла пожежа.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
Внаслідок російського удару, пошкоджене приміщення торговельного центру. На місці влучання виникла пожежа. Відомо про поранених.
"Площа пожежі - 500 квадратних метрів: через удар російських безпілотників по об'єкту торговлі, пошкоджені будівлі, горять товари. На місці працюють екстрені служби",- повідомив Федоров.
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