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Новини Фото Обстріли Запоріжжя
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Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі, горить торговельний центр. ФОТОрепортаж

У ніч на 25 липня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Є постраждалі, на місці влучання виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки 

Внаслідок російського удару, пошкоджене приміщення торговельного центру. На місці влучання виникла пожежа. Відомо про поранених.

"Площа пожежі - 500 квадратних метрів: через удар російських безпілотників по об'єкту торговлі, пошкоджені будівлі, горять товари. На місці працюють екстрені служби",- повідомив Федоров.

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

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Запоріжжя (2700) пожежа (4437) Запорізька область (5154) атака (1885) Запорізький район (737)
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