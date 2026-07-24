Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: є поранені, один чоловік - у важкому стані, пошкоджено цвинтар. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 24 липня, російські війська завдали чергового удару по Запоріжжю, унаслідок чого постраждали люди.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, росіяни вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами.
Унаслідок атаки є постраждалі, зруйновані та пошкоджені приватні будинки.
Також повідомляється, що російська керована авіабомба ударила по території цвинтаря в одному з районів Запоріжжя.
"Зруйновані надгробки ще раз доводять - росія - країна-терорист", - наголосив Федоров.
Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки на Запоріжжя допомога медиків знадобилася чотирьом людям.
24-річний чоловік та 20-річна дівчина отримали допомогу лікарів на місці. Двоє людей - чоловіки 75 та 44 років - госпіталізовані. Стан старшого медики оцінюють, як важкий.
Наслідки атаки
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