Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: є поранені, один чоловік - у важкому стані, пошкоджено цвинтар. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 липня, російські війська завдали чергового удару по Запоріжжю, унаслідок чого постраждали люди.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, росіяни вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами.

Унаслідок атаки є постраждалі, зруйновані та пошкоджені приватні будинки.

Також повідомляється, що російська керована авіабомба ударила по території цвинтаря в одному з районів Запоріжжя.

"Зруйновані надгробки ще раз доводять - росія - країна-терорист", - наголосив Федоров.

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Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки на Запоріжжя допомога медиків знадобилася чотирьом людям.

24-річний чоловік та 20-річна дівчина отримали допомогу лікарів на місці. Двоє людей - чоловіки 75 та 44 років - госпіталізовані. Стан старшого медики оцінюють, як важкий.

Наслідки атаки







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