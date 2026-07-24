РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11725 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Запорожской области Обстрелы Запорожья
543 0

Россияне ударили КАБами по Запорожью: есть раненые и разрушения, повреждено кладбище. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 24 июля, российские войска нанесли очередной удар по Запорожью, в результате чего пострадали люди.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, россияне нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами.

В результате атаки есть пострадавшие, разрушены и повреждены частные дома.

Также сообщается, что российская управляемая авиабомба попала на территорию кладбища в одном из районов Запорожья.

"Разрушенные надгробия еще раз доказывают — Россия — страна-террорист", — подчеркнул Федоров.

Читайте также: В Запорожской области из-за российских ударов потеряно более 1800 гектаров посевов

Последствия атаки

Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью

Читайте: Воздушная тревога в Запорожской области звучит 90% времени, — Федоров

Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по Запорожью
Удар РФ по кладбищу в Запорожье
Удар РФ по кладбищу в Запорожье
Удар РФ по кладбищу в Запорожье

Автор: 

Запорожье (3051) обстрел (33896) Запорожская область (4704) Запорожский район (732)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 