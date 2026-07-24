Россияне ударили КАБами по Запорожью: есть раненые и разрушения, повреждено кладбище. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 24 июля, российские войска нанесли очередной удар по Запорожью, в результате чего пострадали люди.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, россияне нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами.

В результате атаки есть пострадавшие, разрушены и повреждены частные дома.

Также сообщается, что российская управляемая авиабомба попала на территорию кладбища в одном из районов Запорожья.

"Разрушенные надгробия еще раз доказывают — Россия — страна-террорист", — подчеркнул Федоров.

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Последствия атаки







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