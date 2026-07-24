Воздушная тревога в Запорожской области звучит 90% времени, - Федоров

В Запорожской области воздушная тревога стала практически непрерывной - без сигналов опасности регион находится лишь около 10 % времени. В отдельных районах тревога может длиться круглосуточно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Мы – Украина" сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

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По словам главы ОГА, самая большая разница между дневными и ночными ударами управляемыми авиабомбами заключается в возможности граждан своевременно отреагировать на угрозу.

"В дневное время жители хотя бы имеют возможность сориентироваться по воздушной тревоге, а также по усилению воздушной тревоги, которое наблюдается сейчас во время запуска КАБ. Во время ночных атак, конечно, значительно сложнее сориентироваться, потому что время на реакцию - это четыре-пять минут от момента запуска до прилета КАБ в центр города", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что из-за столь короткого промежутка времени жителям Запорожья необходимо максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги, особенно ночью.

FPV-дроны и "Молния": большинство целей удается уничтожать

Федоров сообщил, что российские войска регулярно пытаются атаковать Запорожье с помощью FPV-дронов, однако украинские военные успешно им противодействуют.

"В настоящее время поступает информация о том, что зафиксировано три FPV-дрона. Благодаря нашим Вооруженным силам Украины ни один из них не достиг своей цели, но враг постоянно пытается прорвать воздушную оборону", - сказал он.

Также оккупанты массово применяют беспилотники типа "Молния" с элементами искусственного интеллекта.

"Примерно 100 с лишним дронов "Молния" враг за сутки запускает по Запорожью, и 99% не долетают до областного центра. Спасибо нашим Вооруженным силам", - подчеркнул глава ОГА.

По его словам, эффективность украинской противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы позволяет уничтожать подавляющее большинство таких беспилотников.

Реактивные "Шахеды" - новый вызов для ПВО

Отдельно Федоров обратил внимание на реактивные дроны типа "Шахед", которые, по его словам, стали одним из самых сложных вызовов для украинской ПВО.

"Это новое средство, которое враг начал массово использовать не так давно. Но противодействовать ему, находясь в 20 км от фронта, чрезвычайно сложно, потому что скорость высокая. Наши военные совершенствуют свои средства, ища возможность противодействовать новым вражеским дронам", - подытожил он.

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