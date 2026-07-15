В Запорожье будет звучать специальный сигнал воздушной тревоги во время атак КАБами, - ОВА

В Запорожье усиливают оповещение о воздушных угрозах.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как это будет работать?

Так, внедрена технология Cell Broadcast.

"Сообщение будет автоматически появляться поверх всех приложений или на заблокированном экране телефона и сопровождаться громким звуковым сигналом. Система работает в сетях Kyivstar, Vodafone и lifecell и не требует установки дополнительных приложений или подключения к интернету", - сообщил глава области.

Также будут расширены возможности приложения "Воздушная тревога".

В уведомлениях будет указываться не только факт объявления тревоги, но и тип воздушной угрозы.

Читайте также: Последствия вражеской атаки на Запорожье: число раненых возросло до 6, среди них - подросток. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Усиливают оповещение при угрозе применения кассетных бомб.

"Сигнал из уличных громкоговорителей будет звучать пять минут вместо примерно трёх во время обычной воздушной тревоги.



Привлекаем патрульную полицию к дополнительному оповещению.

Экипажи с громкоговорителями будут курсировать по центральным улицам города и сообщать об угрозе применения КАБ", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Румынии объявили воздушную тревогу из-за российского обстрела Одесской области

Что предшествовало?

Ранее стало известно, что дополнительное оповещение об угрозе КАБ вводят в Сумах.

Читайте: FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю в Запорожской области: есть погибшая и раненый