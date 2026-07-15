В Запорожье будет звучать специальный сигнал воздушной тревоги во время атак КАБами, - ОВА
В Запорожье усиливают оповещение о воздушных угрозах.
Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Как это будет работать?
Так, внедрена технология Cell Broadcast.
"Сообщение будет автоматически появляться поверх всех приложений или на заблокированном экране телефона и сопровождаться громким звуковым сигналом. Система работает в сетях Kyivstar, Vodafone и lifecell и не требует установки дополнительных приложений или подключения к интернету", - сообщил глава области.
Также будут расширены возможности приложения "Воздушная тревога".
В уведомлениях будет указываться не только факт объявления тревоги, но и тип воздушной угрозы.
Усиливают оповещение при угрозе применения кассетных бомб.
"Сигнал из уличных громкоговорителей будет звучать пять минут вместо примерно трёх во время обычной воздушной тревоги.
Привлекаем патрульную полицию к дополнительному оповещению.
Экипажи с громкоговорителями будут курсировать по центральным улицам города и сообщать об угрозе применения КАБ", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее стало известно, что дополнительное оповещение об угрозе КАБ вводят в Сумах.
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