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Новости Обстрелы Запорожской области
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FPV-дрон нанес удар по гражданскому автомобилю на Запорожье: есть погибшая и раненый

FPV-дрон атаковал Запорожскую область

В Запорожском районе российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, который двигался по одной из улиц поселка Таврическое.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

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В результате удара погибла женщина, еще один пострадавший - 60-летний мужчина.

За сутки ранены 16 человек, среди них - ребенок

Всего в результате российских атак по Запорожью и Запорожскому району за сутки пострадали 16 человек, в том числе один ребенок.

По данным Запорожской ОВА, за сутки российские войска нанесли 1011 ударов по 54 населенным пунктам области.

В частности, оккупанты совершили:

  • 17 авиаударов;
  • 691 атаку беспилотниками различных типов, преимущественно FPV;
  • 2 обстрела из реактивных систем залпового огня;
  • 301 артиллерийский обстрел.

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Автор: 

Запорожье (3025) обстрел (33764) Запорожская область (4583) fvp-дрон (277) Запорожский район (700) Таврическое (6)
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