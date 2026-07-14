FPV-дрон нанес удар по гражданскому автомобилю на Запорожье: есть погибшая и раненый

В Запорожском районе российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, который двигался по одной из улиц поселка Таврическое.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

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В результате удара погибла женщина, еще один пострадавший - 60-летний мужчина.

За сутки ранены 16 человек, среди них - ребенок

Всего в результате российских атак по Запорожью и Запорожскому району за сутки пострадали 16 человек, в том числе один ребенок.

По данным Запорожской ОВА, за сутки российские войска нанесли 1011 ударов по 54 населенным пунктам области.

В частности, оккупанты совершили:

17 авиаударов;

691 атаку беспилотниками различных типов, преимущественно FPV;

2 обстрела из реактивных систем залпового огня;

301 артиллерийский обстрел.

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