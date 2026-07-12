В Славянске FPV-дрон РФ атаковал грузовик с топливом на АЗС. ФОТОрепортаж

В Славянске Донецкой области днем российский FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю, перевозившему легковоспламеняющиеся жидкости на территории автозаправочной станции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар дрона и пожар на АЗС

"В результате атаки возник пожар и произошел разлив топлива на прилегающей территории", - отмечается в сообщении.

Спасатели оперативно ликвидировали последствия удара и не допустили распространения топлива на значительную площадь.

Пожар ликвидирован.

Ранее мы сообщали, что в результате удара российского беспилотника по АЗУ в Запорожье пострадали пять человек.

Читайте: Рашисты в течение суток наносили удары по АЗС и объектам энергетики в Черниговской области. ФОТОрепортаж