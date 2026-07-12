В Славянске FPV-дрон РФ атаковал грузовик с топливом на АЗС. ФОТОрепортаж
В Славянске Донецкой области днем российский FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю, перевозившему легковоспламеняющиеся жидкости на территории автозаправочной станции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Удар дрона и пожар на АЗС
"В результате атаки возник пожар и произошел разлив топлива на прилегающей территории", - отмечается в сообщении.
Спасатели оперативно ликвидировали последствия удара и не допустили распространения топлива на значительную площадь.
Пожар ликвидирован.
- Ранее мы сообщали, что в результате удара российского беспилотника по АЗУ в Запорожье пострадали пять человек.
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