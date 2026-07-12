РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10596 посетителей онлайн
Новости Фото Атаки беспилотников на Донетчину Атаки дронов на АЗС
1 342 3

В Славянске FPV-дрон РФ атаковал грузовик с топливом на АЗС. ФОТОрепортаж

В Славянске Донецкой области днем российский FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю, перевозившему легковоспламеняющиеся жидкости на территории автозаправочной станции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар дрона и пожар на АЗС

"В результате атаки возник пожар и произошел разлив топлива на прилегающей территории", - отмечается в сообщении.

Спасатели оперативно ликвидировали последствия удара и не допустили распространения топлива на значительную площадь.

Пожар ликвидирован.

В Славянске Донецкой области днем российский FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю

В Славянске Донецкой области днем российский FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю

В Славянске Донецкой области днем российский FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю

В Славянске Донецкой области днем российский FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю

  • Ранее мы сообщали, что в результате удара российского беспилотника по АЗУ в Запорожье пострадали пять человек.

Читайте: Рашисты в течение суток наносили удары по АЗС и объектам энергетики в Черниговской области. ФОТОрепортаж

Автор: 

АЗС (471) пожар (6072) атака (1735) Донецкая область (12606) fvp-дрон (276) Краматорский район (1324) Славянск (2756)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 