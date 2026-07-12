У Слов’янську FPV-дрон РФ атакував вантажівку з пальним на АЗС. ФОТОрепортаж
У Слов’янську Донецької області вдень російський FPV-дрон вдарив по вантажному автомобілю, який перевозив легкозаймисті рідини на території автозаправної станції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці.
Удар дрона і пожежа на АЗС
"Внаслідок атаки виникла пожежа та стався розлив пального на прилеглій території", – зазначається у повідомленні.
Рятувальники оперативно ліквідували наслідки удару та не допустили поширення пального на значну площу.
Пожежу ліквідували.
- Раніше ми повідомляли, що внаслідок удару російського безпілотника по АЗУ у Запоріжжі постраждали п’ятеро людей.
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