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Новини Фото Атаки безпілотників на Донеччину Атаки дронів на АЗС
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У Слов’янську FPV-дрон РФ атакував вантажівку з пальним на АЗС. ФОТОрепортаж

У Слов’янську Донецької області вдень російський FPV-дрон вдарив по вантажному автомобілю, який перевозив легкозаймисті рідини на території автозаправної станції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці.

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Удар дрона і пожежа на АЗС

"Внаслідок атаки виникла пожежа та стався розлив пального на прилеглій території", – зазначається у повідомленні.

Рятувальники оперативно ліквідували наслідки удару та не допустили поширення пального на значну площу.

Пожежу ліквідували.

У Слов’янську Донецької області вдень російський FPV-дрон вдарив по вантажному автомобілю

У Слов’янську Донецької області вдень російський FPV-дрон вдарив по вантажному автомобілю

У Слов’янську Донецької області вдень російський FPV-дрон вдарив по вантажному автомобілю

У Слов’янську Донецької області вдень російський FPV-дрон вдарив по вантажному автомобілю

  • Раніше ми повідомляли, що внаслідок удару російського безпілотника по АЗУ у Запоріжжі постраждали п’ятеро людей.

Читайте: Рашисти протягом доби били по АЗС та енергетиці на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

АЗС (2019) пожежа (4518) атака (1806) Донецька область (11490) fpv-дрон (283) Краматорський район (1340) Слов’янськ (861)
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