У Слов’янську FPV-дрон РФ атакував вантажівку з пальним на АЗС. ФОТОрепортаж

У Слов’янську Донецької області вдень російський FPV-дрон вдарив по вантажному автомобілю, який перевозив легкозаймисті рідини на території автозаправної станції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці.

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Удар дрона і пожежа на АЗС

"Внаслідок атаки виникла пожежа та стався розлив пального на прилеглій території", – зазначається у повідомленні.

Рятувальники оперативно ліквідували наслідки удару та не допустили поширення пального на значну площу.

Пожежу ліквідували.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок удару російського безпілотника по АЗУ у Запоріжжі постраждали п’ятеро людей.

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