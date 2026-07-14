FPV-дрон вдарив по цивільному авто на Запоріжжі: є загибла та поранений
У Запорізькому районі російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль, який рухався однією з вулиць селища Таврійське.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Внаслідок удару загинула жінка, ще один постраждалий — 60-річний чоловік.
За добу поранено 16 людей, серед них дитина
Загалом унаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району протягом доби постраждали 16 людей, зокрема одна дитина.
За даними Запорізької ОВА, протягом доби російські війська завдали 1011 ударів по 54 населених пунктах області.
Зокрема, окупанти здійснили:
- 17 авіаударів;
- 691 атаку безпілотниками різних типів, переважно FPV;
- 2 обстріли з реактивних систем залпового вогню;
- 301 артилерійський обстріл.
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