В Румынии объявили воздушную тревогу из-за российского обстрела Одесчины
Румыния объявила воздушную тревогу в связи с российской атакой на украинские города над Дунаем, расположенные рядом с её границами.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Румынии, пишет Цензор.НЕТ.
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Как отметили в румынском оборонном ведомстве, 11 июля в 4:39 система радиолокационного наблюдения обнаружила воздушные цели вблизи украинских населенных пунктов Килия и Измаил.
Системы противовоздушной обороны были переведены в состояние боевой готовности; вертолет IAR 330 Puma SOCAT был подготовлен к взлету.
Национальный военный командный центр сообщил Главному управлению по чрезвычайным ситуациям о введении мер по оповещению населения на севере уезда Тулча.
"Случаев несанкционированного вторжения в воздушное пространство страны или падения какого-либо летательного аппарата на землю не зафиксировано. Воздушная тревога была отменена в 5:07", — сообщили в ведомстве.
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