Президент Румынии заявил о контактах с Украиной после инцидента с морским дроном

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что после инцидента с дроном в порту Констанца между Румынией и Украиной состоялись контакты на различных уровнях.

Об этом говорится в сообщении Digi24, на которое ссылается Цензор.НЕТ.

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Прямая связь вместо длительных согласований

Глава государства отметил, что стороны достигли прогресса во взаимодействии. По его словам, в отношении подобных инцидентов налажен прямой канал связи, который позволяет быстрее передавать информацию, минуя большое количество чиновников.

Президент уточнил, что ситуация касается двух направлений: воздушного и морского.

"Что касается воздушных дронов, мы работаем над этим, добиваемся прогресса. Что касается морского дрона, то есть предварительный отчет и перечень вопросов от всех ведомств, который был передан украинской стороне", — заявил Никушор Дан.

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Что известно об инцидентах в Румынии

Никушор Дан сообщил, что после инцидента в порту Констанца новых морских инцидентов не фиксировалось.

Он также напомнил, что в конце мая российский дрон "Герань-2" попал в верхний этаж многоэтажного дома в приграничном городе Галац и серьезно повредил квартиру. Это был первый подобный случай за время полномасштабной войны.

После этого Бухарест закрыл генеральное консульство и объявил российского генконсула персоной нон грата. В ответ Россия вызвала посла Румынии, а впоследствии закрыла румынское генеральное консульство в Санкт-Петербурге и также объявила генконсула персоной нон грата.

Накануне в румынском селе Ракелу в уезде Тулча обнаружили обломки российского беспилотника с боевой частью. По предварительным выводам экспертов, обломки принадлежат беспилотнику, который Россия применила во время атак на украинскую портовую инфраструктуру в апреле этого года.

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