В Эстонии нашли, вероятно, украинский дрон с боевой частью, - СМИ

В приграничном районе Эстонии обнаружили беспилотник с боевой частью, который, вероятно, может быть связан с украинской атакой на объекты в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR.

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Дрон нашли у границы с Россией

По информации издания, местный житель обнаружил обломки беспилотника в сельском муниципалитете Рюге недалеко от границы с РФ. Сообщение в полицию поступило 10 июня.

Основную часть БПЛА обнаружили в высокой траве, а отдельные фрагменты остались на дереве. По предварительной версии, дрон врезался в дерево перед падением.

Беспилотник мог лететь в Россию

Руководитель Департамента полиции безопасности Эстонии Гаррюс Пуусепп заявил, что беспилотник мог быть одним из тех, которые фиксировали радары 3 июня.

В тот день Украина атаковала дронами нефтяной терминал в Санкт-Петербурге и корабли в порту Кронштадт.

"В случае с этим дроном, вероятно, это один из тех, которые фиксировались нашими радарами, и военных отправляли на их поиски, но дальнейших подтверждений не нашлось", - отметил Пуусепп.

По его словам, один из беспилотников исчез с радаров недалеко от места, где впоследствии были найдены обломки.

Боевая часть весила почти пять килограммов

Эстонские правоохранители сообщили, что найденный дрон имел боевую часть весом почти пять килограммов.

Ранее о находке публично не сообщалось, поскольку в этот период в Эстонии проходили масштабные международные кризисные учения ILVES 2026.

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