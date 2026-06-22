В Естонії знайшли ймовірно український дрон із бойовою частиною, - ЗМІ

У прикордонному районі Естонії виявили безпілотник із бойовою частиною, який, ймовірно, може бути пов'язаний з українською атакою на об'єкти в Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише ERR.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дрон знайшли біля кордону з Росією

За інформацією видання, місцевий житель знайшов уламки безпілотника у сільському муніципалітеті Рюге поблизу кордону з РФ. Повідомлення до поліції надійшло 10 червня.

Основну частину БпЛА виявили у високій траві, а окремі фрагменти залишилися на дереві. За попередньою версією, дрон врізався в дерево перед падінням.

Безпілотник міг летіти до Росії

Керівник Департаменту поліції безпеки Естонії Гаррюс Пуусепп заявив, що безпілотник міг бути одним із тих, які фіксували радари 3 червня.

Того дня Україна атакувала дронами нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та кораблі в порту Кронштадт.

"У випадку з цим дроном, ймовірно це один з тих, які фіксувалися нашими радарами і військових відправляли шукати їх, але подальших підтверджень не знайшлося", – зазначив Пуусепп.

За його словами, один із безпілотників зник із радарів неподалік місця, де згодом знайшли уламки.

Бойова частина важила майже п'ять кілограмів

Естонські правоохоронці повідомили, що знайдений дрон мав бойову частину вагою майже п'ять кілограмів.

Публічно про знахідку не повідомляли раніше, оскільки в цей період в Естонії тривали масштабні міжнародні кризові навчання ILVES 2026.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Фінляндії заявили про порушення повітряного простору безпілотником