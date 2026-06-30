Президент Румунії заявив про контакти з Україною після інциденту з морським дроном
Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що після інциденту з дроном у порту Констанца між Румунією та Україною відбулися контакти на різних рівнях.
Про це йдеться у повідомленні Digi24, на яке посилається Цензор.НЕТ.
Прямий зв’язок замість довгих погоджень
Глава держави зазначив, що сторони досягли прогресу у взаємодії. За його словами, щодо подібних інцидентів налагоджено прямий канал зв’язку, який дозволяє швидше передавати інформацію без проходження через велику кількість посадовців.
Президент уточнив, що ситуація стосується двох напрямів: повітряного та морського.
"Щодо повітряних дронів, ми працюємо над цим, досягаємо прогресу. Щодо морського дрона, то є попередній звіт і перелік запитань від усіх відомств, який було передано українській стороні", - заявив Нікушор Дан.
Що відомо про інциденти у Румунії
Нікушор Дан повідомив, що після події у порту Констанца нових морських інцидентів не фіксували.
Він також нагадав, що наприкінці травня російський дрон "Герань-2" влучив у верхній поверх багатоповерхівки у прикордонному місті Галац та серйозно пошкодив квартиру. Це був перший подібний випадок за час повномасштабної війни.
Після цього Бухарест закрив генеральне консульство та оголосив російського генконсула персоною нон ґрата. У відповідь Росія викликала посла Румунії, а згодом закрила румунське генконсульство у Санкт-Петербурзі та також оголосила генконсула персоною нон ґрата.
- Напередодні у румунському селі Ракелу в повіті Тулча виявили уламки російського безпілотника з бойовою частиною. За попередніми висновками експертів, уламки належать безпілотнику, який Росія застосувала під час атак на українську портову інфраструктуру у квітні цього року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль