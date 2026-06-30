У Румунії знайшли уламки російського дрона з бойовою частиною, - Міністерство національної оборони
У Румунії на території села Ракелу в повіті Тулча виявили уламки російського безпілотника з бойовою частиною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство національної оборони Румунії.
Бойову частину знищили на місці
Уламки дрона знайшов місцевий житель. Після цього на місце прибули спеціалізовані групи Міноборони та інших служб, які оцінили ризики й убезпечили територію.
Фахівці підтвердили наявність бойової частини. Її знищили шляхом контрольованого підриву 30 червня на спеціально підготовленому майданчику.
Справу передали до прокуратури при Апеляційному суді Констанци.
Дрон використовували для атак на Україну
За попередніми висновками експертів, уламки належать безпілотнику, який Росія застосувала під час атак на українську портову інфраструктуру у квітні цього року.
У Міноборони Румунії зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксовано понад 100 атак поблизу румунського кордону. За цей час сталося 29 випадків несанкціонованого входження російських дронів у повітряний простір країни, а безпілотники або їхні уламки виявляли на території Румунії близько 50 разів.
Лише у 2026 році зафіксовано 33 атаки поблизу кордону Румунії. У межах місії Air Policing бойова авіація піднімалася в повітря 26 разів. Також зареєстровано 15 випадків порушення повітряного простору російськими дронами, а їхні уламки або безпілотники знаходили на території країни у 14 випадках.
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