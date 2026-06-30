У Румунії знайшли уламки російського дрона з бойовою частиною, - Міністерство національної оборони

У Румунії на території села Ракелу в повіті Тулча виявили уламки російського безпілотника з бойовою частиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство національної оборони Румунії.

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Бойову частину знищили на місці

Уламки дрона знайшов місцевий житель. Після цього на місце прибули спеціалізовані групи Міноборони та інших служб, які оцінили ризики й убезпечили територію.

Фахівці підтвердили наявність бойової частини. Її знищили шляхом контрольованого підриву 30 червня на спеціально підготовленому майданчику.

Справу передали до прокуратури при Апеляційному суді Констанци.

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Дрон використовували для атак на Україну

За попередніми висновками експертів, уламки належать безпілотнику, який Росія застосувала під час атак на українську портову інфраструктуру у квітні цього року.

У Міноборони Румунії зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксовано понад 100 атак поблизу румунського кордону. За цей час сталося 29 випадків несанкціонованого входження російських дронів у повітряний простір країни, а безпілотники або їхні уламки виявляли на території Румунії близько 50 разів.

Лише у 2026 році зафіксовано 33 атаки поблизу кордону Румунії. У межах місії Air Policing бойова авіація піднімалася в повітря 26 разів. Також зареєстровано 15 випадків порушення повітряного простору російськими дронами, а їхні уламки або безпілотники знаходили на території країни у 14 випадках.

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