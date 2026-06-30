В Румынии нашли обломки российского дрона с боевой частью, - Министерство национальной обороны

В Румынии на территории села Ракелу в уезде Тулча обнаружили обломки российского беспилотника с боевой частью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство национальной обороны Румынии.

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Боевую часть уничтожили на месте

Обломки дрона обнаружил местный житель. После этого на место прибыли специализированные группы Минобороны и других служб, которые оценили риски и обеспечили безопасность территории.

Специалисты подтвердили наличие боевой части. Её уничтожили путём контролируемого подрыва 30 июня на специально подготовленной площадке.

Дело передано в прокуратуру при Апелляционном суде Констанцы.

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Дрон использовали для атак на Украину

По предварительным выводам экспертов, обломки принадлежат беспилотнику, который Россия применила во время атак на украинскую портовую инфраструктуру в апреле этого года.

В Минобороны Румынии отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано более 100 атак вблизи румынской границы. За это время произошло 29 случаев несанкционированного вторжения российских дронов в воздушное пространство страны, а беспилотники или их обломки обнаруживали на территории Румынии около 50 раз.

Только в 2026 году зафиксировано 33 атаки вблизи границы Румынии. В рамках миссии Air Policing боевая авиация поднималась в воздух 26 раз. Также зарегистрировано 15 случаев нарушения воздушного пространства российскими дронами, а их обломки или беспилотники находили на территории страны в 14 случаях.

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