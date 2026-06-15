Вооруженный дрон с боеприпасами вынесло на побережье Турции, - СМИ
На черноморском побережье Турции обнаружили вооруженный беспилотник с боеприпасами в рабочем состоянии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое издание Yeni Şafak. Инцидент произошел на пляже Каписуй в районе Курукашиле на границе провинций Бартин и Кастамону.
Местные жители сообщили об опасной находке
Беспилотник заметили люди, прогуливавшиеся по побережью. После этого они обратились к правоохранителям.
После прибытия сил безопасности пляж полностью эвакуировали из-за риска взрыва.
"Местные жители, прогуливавшиеся по побережью, заметили беспилотный летательный аппарат и сообщили о находке правоохранителям. После прибытия на место сил безопасности пляж был полностью эвакуирован из-за риска взрыва", – сообщило издание.
На борту нашли боеприпасы
В силовых структурах подтвердили, что на беспилотнике находились боеприпасы военного назначения.
На место происшествия направили взрывотехников и военных экспертов, которые провели осмотр дрона и его груза.
В настоящее время готовится контролируемая операция по обезвреживанию боеприпасов, чтобы избежать угрозы для местных жителей и окружающей среды.
Происхождение дрона устанавливают
Турецкие правоохранители и специалисты по безопасности выясняют, откуда взялся беспилотник и при каких обстоятельствах он оказался у побережья страны.
На данный момент официальная информация о его принадлежности или маршруте полета не обнародована.
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