Вооруженный дрон с боеприпасами вынесло на побережье Турции, - СМИ

На черноморском побережье Турции обнаружили вооруженный беспилотник с боеприпасами в рабочем состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое издание Yeni Şafak. Инцидент произошел на пляже Каписуй в районе Курукашиле на границе провинций Бартин и Кастамону.

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Местные жители сообщили об опасной находке

Беспилотник заметили люди, прогуливавшиеся по побережью. После этого они обратились к правоохранителям.

После прибытия сил безопасности пляж полностью эвакуировали из-за риска взрыва.

"Местные жители, прогуливавшиеся по побережью, заметили беспилотный летательный аппарат и сообщили о находке правоохранителям. После прибытия на место сил безопасности пляж был полностью эвакуирован из-за риска взрыва", – сообщило издание.

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На борту нашли боеприпасы

В силовых структурах подтвердили, что на беспилотнике находились боеприпасы военного назначения.

На место происшествия направили взрывотехников и военных экспертов, которые провели осмотр дрона и его груза.

В настоящее время готовится контролируемая операция по обезвреживанию боеприпасов, чтобы избежать угрозы для местных жителей и окружающей среды.

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Происхождение дрона устанавливают

Турецкие правоохранители и специалисты по безопасности выясняют, откуда взялся беспилотник и при каких обстоятельствах он оказался у побережья страны.

На данный момент официальная информация о его принадлежности или маршруте полета не обнародована.

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