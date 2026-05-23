В Литве продолжают искать обломки предполагаемого беспилотника, - СМИ

В Литве продолжаются поиски возможных обломков беспилотника в двух округах страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT со ссылкой на Вооруженные силы Литвы.

Где проводятся поиски

По информации литовских военных, поисковые работы продолжаются в Утенском и Паневежишском округах.

К ним привлекли представителей военной полиции, сухопутных войск и Союза литовских стрелков.

Что известно об операции

В Вооруженных силах Литвы сообщили, что во время поисков опрашивают местных жителей.

Также для обследования территорий используют беспилотники.

В военном ведомстве отметили, что речь идет о поисках "заблудившихся" объектов.

