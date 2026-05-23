В Литве продолжают искать обломки предполагаемого беспилотника, - СМИ
В Литве продолжаются поиски возможных обломков беспилотника в двух округах страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT со ссылкой на Вооруженные силы Литвы.
Где проводятся поиски
По информации литовских военных, поисковые работы продолжаются в Утенском и Паневежишском округах.
К ним привлекли представителей военной полиции, сухопутных войск и Союза литовских стрелков.
Что известно об операции
В Вооруженных силах Литвы сообщили, что во время поисков опрашивают местных жителей.
Также для обследования территорий используют беспилотники.
В военном ведомстве отметили, что речь идет о поисках "заблудившихся" объектов.
