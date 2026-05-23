У Литві продовжують шукати уламки ймовірного безпілотника, - ЗМІ

У Литві тривають пошуки потенційних уламків безпілотника у двох округах країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише LRT із посиланням на Збройні сили Литви.

Де проводять пошуки

За інформацією литовських військових, пошукові роботи тривають в Утенському та Паневежиському округах.

До них залучили представників військової поліції, сухопутних військ та Союзу литовських стрільців.

Що відомо про операцію

У Збройних силах Литви повідомили, що під час пошуків опитують місцевих жителів.

Також для обстеження територій використовують безпілотники.

У військовому відомстві зазначили, що йдеться про пошуки "заблукалих" об’єктів.

Читайте: У Литві попередили про нові вторгнення дронів у країни Балтії, - ЗМІ

Награды будут тем кто найдёт?
23.05.2026 13:21 Відповісти
Нафіг шукати?
У воєнторгє купіть
23.05.2026 13:28 Відповісти
А як знайдуть то що?
"Точнооо!.. Г..вно! А как же?.. А хто єто сделал?..."
23.05.2026 13:47 Відповісти
 
 