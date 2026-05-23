У Литві продовжують шукати уламки ймовірного безпілотника, - ЗМІ
У Литві тривають пошуки потенційних уламків безпілотника у двох округах країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише LRT із посиланням на Збройні сили Литви.
Де проводять пошуки
За інформацією литовських військових, пошукові роботи тривають в Утенському та Паневежиському округах.
До них залучили представників військової поліції, сухопутних військ та Союзу литовських стрільців.
Що відомо про операцію
У Збройних силах Литви повідомили, що під час пошуків опитують місцевих жителів.
Також для обстеження територій використовують безпілотники.
У військовому відомстві зазначили, що йдеться про пошуки "заблукалих" об’єктів.
