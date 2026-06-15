Озброєний дрон із боєприпасами винесло на узбережжя Туреччини, - ЗМІ

На чорноморському узбережжі Туреччини виявили озброєний безпілотник із боєприпасами, які перебували в активному стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке видання Yeni Şafak. Інцидент стався на пляжі Каписую в районі Курукашиле, який розташований на кордоні провінцій Бартин і Кастамону.

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Місцеві жителі повідомили про небезпечну знахідку

Безпілотник помітили люди, які прогулювалися узбережжям. Після цього вони звернулися до правоохоронців.

Після прибуття сил безпеки пляж повністю евакуювали через ризик вибуху.

"Місцеві жителі, які прогулювалися узбережжям, помітили безпілотний літальний апарат та повідомили про знахідку правоохоронцям. Після прибуття на місце сил безпеки пляж був повністю евакуйований через ризик вибуху", – повідомило видання.

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На борту знайшли активні боєприпаси

У силових структурах підтвердили, що на безпілотнику були боєприпаси військового призначення.

На місце події направили вибухотехніків і військових експертів, які провели огляд дрона та його вантажу.

Наразі готується контрольована операція зі знешкодження боєприпасів, щоб уникнути загрози для місцевих жителів і довкілля.

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Походження дрона встановлюють

Турецькі правоохоронці та фахівці з безпеки з'ясовують, звідки походить безпілотник та за яких обставин він опинився біля узбережжя країни.

Наразі офіційної інформації про його належність або маршрут польоту не оприлюднювали.

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