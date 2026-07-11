В Румунії оголошували повітряну тривогу через російський обстріл Одещини

Румунія оголошувала повітряну тривогу у зв’язку з російською атакою по українських містах над Дунаєм, поруч зі своїми кордонами.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Румунії, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як зазначили в румунському оборонному відомстві, 11 липня, о 4:39 система радіолокаційного спостереження виявила повітряні цілі поблизу українських населених пунктів Кілія та Ізмаїл.

Системи протиповітряної оборони були переведені в стан бойової готовності; вертоліт IAR 330 Puma SOCAT було підготовлено до зльоту.

Національний військовий командний центр повідомив Головне управління з надзвичайних ситуацій про введення заходів щодо оповіщення населення на півночі повіту Тулча.

"Випадків несанкціонованого вторгнення в повітряний простір країни або падіння будь-якого літального апарата на землю не зафіксовано. Повітряна тривога була скасована о 5:07", – поінформували у відомстві.

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