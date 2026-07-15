У Запоріжжі лунатиме спеціальний сигнал повітряних тривог під час атак КАБами, - ОВА

У Запоріжжі посилюють оповіщення про повітряні загрози.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Як це працюватиме?

Так, запроваджено технологію Cell Broadcast.

"Повідомлення автоматично з’являтиметься поверх усіх програм або на заблокованому екрані телефону та супроводжуватиметься гучним звуковим сигналом. Система працює в мережах Kyivstar, Vodafone та lifecell і не потребує встановлення додаткових застосунків чи підключення до інтернету", - повідомив очільник області.

Також буде розширено можливості застосунку "Повітряна тривога".

У повідомленнях зазначатиметься не лише факт оголошення тривоги, а й тип повітряної загрози.

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Посилюють оповіщення під час загрози застосування КАБів.

"Сигнал із вуличних гучномовців лунатиме п’ять хвилин замість приблизно трьох під час звичайної повітряної тривоги.



Залучаємо патрульну поліцію до додаткового оповіщення.

Екіпажі з гучномовцями курсуватимуть центральними вулицями міста та повідомлятимуть про загрозу застосування КАБів", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Раніше стало відомо, що додаткове оповіщення про загрозу КАБів запроваджують у Сумах.

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