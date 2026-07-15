У Запоріжжі лунатиме спеціальний сигнал повітряних тривог під час атак КАБами, - ОВА
У Запоріжжі посилюють оповіщення про повітряні загрози.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як це працюватиме?
Так, запроваджено технологію Cell Broadcast.
"Повідомлення автоматично з’являтиметься поверх усіх програм або на заблокованому екрані телефону та супроводжуватиметься гучним звуковим сигналом. Система працює в мережах Kyivstar, Vodafone та lifecell і не потребує встановлення додаткових застосунків чи підключення до інтернету", - повідомив очільник області.
Також буде розширено можливості застосунку "Повітряна тривога".
У повідомленнях зазначатиметься не лише факт оголошення тривоги, а й тип повітряної загрози.
Посилюють оповіщення під час загрози застосування КАБів.
"Сигнал із вуличних гучномовців лунатиме п’ять хвилин замість приблизно трьох під час звичайної повітряної тривоги.
Залучаємо патрульну поліцію до додаткового оповіщення.
Екіпажі з гучномовцями курсуватимуть центральними вулицями міста та повідомлятимуть про загрозу застосування КАБів", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше стало відомо, що додаткове оповіщення про загрозу КАБів запроваджують у Сумах.
Будь ласка, зачекайте...
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