Повітряна тривога у Запорізькій області лунає 90% часу, - Федоров

У Запорізькій області повітряна тривога стала майже безперервною - без сигналів небезпеки регіон перебуває лише близько 10% часу. В окремих районах тривога може тривати цілодобово.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми – Україна" повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За словами очільника ОВА, найбільша різниця між денними та нічними ударами керованими авіабомбами полягає у можливості цивільних вчасно зреагувати на загрозу.

"В денний час мешканці хоч мають можливість зорієнтуватися по повітряній тривозі, а також на посиленні повітряні тривоги, які є зараз під час випуску КАБів. Під час нічних атак, звичайно, значно складніше зорієнтуватися, тому що час на реакцію - це чотири-п'ять хвилин від моменту пуску і до прильоту КАБа по центру міста", - зазначив Федоров.

Він наголосив, що через настільки короткий проміжок часу жителям Запоріжжя необхідно максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо вночі.

FPV-дрони та "Молнія": більшість цілей вдається знищувати

Федоров повідомив, що російські війська регулярно намагаються атакувати Запоріжжя FPV-дронами, однак українські військові успішно їм протидіють.

"На даний час надходить інформація, що зафіксовано три FPV-дрони. Дякуючи нашим Збройним силам України, жоден не досяг своєї цілі, але ворог постійно намагається прорвати повітряну оборону", - сказав він.

Також окупанти масово застосовують безпілотники типу "Молнія" з елементами штучного інтелекту.

"Приблизно 100 плюс дронів "Молнія" ворог на добу запускає по Запоріжжю, і 99% не долітає до обласного центру. Подяка нашим Збройним силам", - наголосив начальник ОВА.

За його словами, ефективність української протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби дозволяє знищувати переважну більшість таких безпілотників.

Реактивні "Шахеди" - новий виклик для ППО

Окремо Федоров звернув увагу на реактивні дрони типу "Шахед", які, за його словами, стали одним із найскладніших викликів для української ППО.

"Це новий засіб, який ворог почав використовувати не так давно масово. Але протидіяти йому, знаходячись за 20 км від фронту, надскладно, тому що швидкість висока. Наші військові вдосконалюють свої засоби, шукаючи можливість протидіяти новим ворожим дронам", — підсумував він.

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