В Запорожской области из-за российских ударов потеряли более 1800 гектаров посевов

В Запорожской области из-за российских обстрелов в этом году не будет собран урожай с более чем 1800 гектаров посевов. Кроме того, аграрии уже потеряли более 250 единиц сельскохозяйственной техники, а десятки зернохранилищ и производственных объектов были разрушены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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По его словам, несмотря на войну, в области продолжается уборка ранних зерновых и технических культур на площади более 120 тысяч гектаров. Фермеры используют каждую безопасную возможность, чтобы провести полевые работы и сохранить урожай.

В то же время значительная часть посевов уже потеряна. По словам главы ОВА, российские обстрелы уничтожили более 1850 гектаров полей, а к отдельным засеянным участкам невозможно добраться из-за постоянных атак, угрозы повторных ударов и пожаров после попаданий боеприпасов.

С начала года аграрный сектор области также понес значительные материальные потери. Российские управляемые авиабомбы и дроны уничтожили 55 зернохранилищ и других объектов аграрной инфраструктуры, а также более 250 единиц сельскохозяйственной техники.

"Но даже в таких условиях запорожские земледельцы не сдаются. Аграрный сектор был и остается одним из фундаментов Запорожской области", - подчеркнул Иван Федоров.

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