Масштабный пожар в Чернобыльской зоне тушили две недели: огонь удалось остановить, – ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Масштабный пожар, который почти две недели бушевал в Чернобыльской зоне отчуждения, удалось полностью ликвидировать. Спасатели не допустили распространения огня на значительные территории, а радиационный фон на протяжении всего времени оставался в пределах нормы.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

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По данным ГСЧС, в течение двух недель подразделения службы совместно с другими ведомствами непрерывно тушили пожар, охвативший лесную подстилку и валежник в зоне отчуждения.

В ведомстве отметили, что благодаря слаженным действиям спасателей удалось не допустить распространения пламени на большие площади.

"Ситуация все время находилась под полным контролем. По результатам регулярных измерений показатели радиационного фона в течение всего периода оставались в пределах естественных значений и не превышали допустимых норм", — подчеркнули в ГСЧС.











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